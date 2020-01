Al menos en 2020 los no asegurados sí pagarán cuotas

La Secretaría de Salud reconoció que hospitales e institutos de alta especialidad seguirán cobrando cuotas de recuperación, al menos en 2020, porque “resulta imposible solventar todas las carencias de cobertura”.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que será necesario reformar la ley general en la materia y confiar en tener “solvencia financiera” para aspirar a un sistema nacional gratuito.

“Estamos reformulando el esquema de financiamiento del Sistema Nacional de Salud para población no asegurada, de tal suerte que, en su momento, estos institutos nacionales y hospitales federales de alta especialidad puedan tener solvencia financiera sin tener que cobrar cuotas de recuperación a los pacientes. Esto no se va a dar de manera inmediata, no va a ocurrir durante 2020”, indicó.

El funcionario aclaró que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) solo atenderá a la población sin seguridad social en primero y segundo niveles de atención en centros de salud, en unidades médicas de IMSS Bienestar, en Unidades de Especialidades Médicas y en hospitales generales, rurales y comunitarios.

Tras participar en un foro sobre obesidad, precisó que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Salud, los 13 institutos nacionales y los hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel.

Detalló que éstos no los coordina el Insabi, sino que se rigen por la ley de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Destacó que “por el momento están vigentes las cuotas de recuperación, pero no existe autorización alguna para que se incrementen”.

Exhortó a la población a denunciar cobros indebidos y anunció que se abrirá una investigación por las quejas en el Hospital General de México; insistió en que dentro del proyecto del gobierno federal está impulsándose “un mecanismo de progresividad” para eliminar estos pagos en el trascurso de sexenio.

“A lo largo de este sexenio, que concluye en 2024, se va a lograr que no se tenga la necesidad de cobrar cuotas de recuperación (en los hospitales e institutos de alta especialidad). La fecha específica la anunciaremos conforme vayamos articulando todo este plan, tanto normativo como de reestructuración financiera”, puntualizó.

HAY “DIFERENCIA”

El director del Insabi, Juan Ferrer, precisó que el artículo 77 de la Ley General de Salud establece que la prestación de servicios es gratuita, aunque “la cuota de recuperación de los institutos nacionales también está en la ley”.

En entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula dijo que los primero y segundo niveles de atención están cubiertos por este instituto, pero también por ley se cobra una “diferencia” en el tercero. Llamó a denunciar cuotas indebidas en los órganos de la Contraloría, en la Secretaría de la Función Pública y en el Insabi.

PAN Y PRD EXIGEN REGLAS DE OPERACIÓN

Luego de las denuncias por el supuesto cobro de cuotas para recibir atención en el servicio de cancerología, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, exigió que se cumpla el compromiso de gratuidad del Insabi. En tanto, PAN y PRD en el Congreso se pronunciaron contra la falta de certeza para los ciudadanos con este instituto y exigieron al gobierno emitir lo antes posible las reglas de operación.