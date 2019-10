Alertan por ‘el asesino silencioso’

Ciudad Juárez, Chih.- Debido a las bajas temperaturas que se registran en la ciudad, la Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió recomendaciones con el propósito de evitar accidentes por intoxicación de monóxido de carbono.

El titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza, indicó que la prevenir intoxicaciones, es importante limpiar y revisar los calentones para verificar que no existan fugas de gas.

También es necesario utilizar mangueras flexibles de neopreno o líneas de cobre para calentones tradicionales, mantener una ventana abierta de 10 a 15 centímetros para que circule el aire, y no dormir con el calentón o calefacción encendida durante la noche.

“Si usamos el calentón, tenemos que abrir una ventana para que haya reposición de de oxígeno, además hay que extremar cuidados y no dejar los aparatos cerca de sillones, cortinas, camas u otros muebles, ya que eso podría provocar un incendio”, advirtió.

Dijo que el cilindro de gas nunca debe estar dentro de la vivienda, además es necesario usar un regulador para conectar el calentón al cilindro de gas.

Por otra parte, indicó que la gente puede llevar los calentones a cualquiera de las estaciones de Bomberos para que los elementos puedan revisarlos y detectar si cuentan con alguna fuga.

Matamoros Barraza dijo que estas acciones permiten evitar accidentes por monóxido, pues durante la temporada invernal pasada se registraron alrededor de 80 casos, cuyas personas presentaron síntomas de intoxicación por inhalar monóxido de carbono, mientras que decesos fueron aproximadamente cinco.

En caso de registrarse algún caso por intoxicación, es necesario mantener la calma y actuar rápido, abandonar el área y respirar aire fresco inmediatamente, apagar la fuente de monóxido de carbono, llamar al 911.

Otras recomendaciones son no usar estufas o anafres para calentar la casa, no tener el boiler o calentador de agua dentro de la vivienda, no vaciar el tanque de gas y no cerrar herméticamente ventanas y puertas.