Amenaza de muerte Carlos Borruel a periodista, denuncian

De acuerdo al portal La Opción de Chihuahua, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), por presuntas amenzas vertidas contra el periodista Osbaldo Salvador Ang.

A continuación la nota donde se da cuenta de la denuncia y los hechos:

Chihuahua.- El Doctor Carlos Marcelino Borruel Baquera, titular de la comisión estatal de vivienda, fue denunciado ante la FEADLE por amenazar a un periodista con desaparecerlo.

El funcionario estatal se irritó por la publicación de una nota que vincula a su hijo homónimo con el reporte de una violación a una menor de edad ocurrido en el departamento 902 del Distrito Uno en esta ciudad.

La nota que desató la cólera del titular de COESVI puede ser consultada en el sitio http://laopcion.com.mx/noticia/268281/reportan-pachangavirus-con-agresion-sexual-en-depa-de-borruel-jr

La nota, publicada el miércoles 29 de abril, en este portal informativo, relata el reporte de dos jovencitas que bajaron gritando y llorando que violaban a su amiga en el departamento 902 del lugar señalado, mismo que pertenece a Carlos Borruel Macías, expresamente reconocido por el hijo del funcionario a través de un video.

La denuncia fue presentada el 06 de mayo pasado, luego de haber ocurridos los hechos de la amenaza un día antes, es decir, el martes 05 de mayo, en el fraccionamiento Cimarrón de esta ciudad, en donde el periodista tiene su casa, y en cuya vivienda contigua radica la regidora Mónica Borruel Macías y su cónyuge David Ortega, quienes al igual que la esposa del funcionario, Leticia Macías, funcionaria administrativa del ichife, fueron denunciados ante la fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Es decir, fueron cuatro los funcionarios denunciados: Carlos Borruel Baquera, titular de coesvi, Leticia Macías, administrativa de ichife, Mónica Borruel Macías, regidora y David Ortega, empleado del congreso que cobra sin trabajar ni acudir a la institución.

De estos cuatro, dos tuvieron un mayor involucramiento en las amenazas y amagos vertidos contra el periodista, director de La Opción de Chihuahua: Carlos Marcelino Borruel Baquera, ex alcalde, ex diputado, actual titular de coesvi, por gritarle al periodista que si su hijo se suicidaba por la nota, sería el responsable y lo haría desaparecer. Te voy a desaparecer, le dijo. Y David Ortega, el yerno de este funcionario, cónyuge de la regidora, quien se metió a su casa y sacó un arma de fuego para amenazar al periodista y amagar con que haría disparos en su contra, pues empuñó el arma, aunque después la volvió a introducir a su casa.

Uno de los fragmentos de la denuncia cita:

“…gritando (Leticia Macías) que eso, la nota publicada en La Opción de Chihuahua, le afectaba a su familia, y al igual que su cónyuge, reclamaba la publicación y no comprendiendo las explicaciones del suscrito enfocadas a señalar que el reporte había salido de un audio de la gerente de los departamentos, ubicados en el distrito uno de esta ciudad, y como es el caso, todos empezaron a hablar al mismo tiempo, como decía, a gritos, diciéndole yo a Carlos Marcelino Borruel Baquera que arregláramos las cosas entre él y yo, pero negándose a hacerlo y diciéndome, al señalar que su hijo, el que aparece en la nota referida, estaba internado y que si le pasaba algo, si se suicidaba, por ejemplo, me haría desaparecer, pronunciando las palabras “te voy a desaparecer” y en eso estaba la situación cuando el yerno del funcionario, el señalado David Ortega, se metió a su casa, enseguida de la mía, y salió con un arma de fuego al parecer de calibre 22 o 25, que portaba en su mano derecha, haciéndole a su suegro una señal con la cabeza y la mirada para que le autorizara dispararme, amagando con hacerlo, sin embargo, debo indicar que Carlos Marcelino Borruel Baquera le gritó “guárdala, guarda eso” y fue entonces cuando el muchacho se regresó a su casa, y momentos después, insultándome y ofendiéndome, todos se fueron y entraron a la vivienda de la regidora Mónica Borruel Macías, la que vive con su esposo e hijos enseguida de mi casa, gritando incoherencias e insultos, sin poder controlarse, alentados por estar en bola y por ser mujeres, en su mayoría, incluso una de ellas grababa todo a la espera que yo reaccionara de otra manera, pero les expliqué que atendieran su problema de otra forma, que no solo La Opción de Chihuahua publicaba notas de sus escándalos, sino todos los medios de la ciudad y del estado, pues también me reclamaron el video donde una de sus hijas es detenida en estado de ebriedad por agentes de la fiscalía al agredirlos en la caseta de salida del fraccionamiento donde vive, además de otro en el que aparecen su hija la regidora Mónica Borruel Macías con su esposo David Ortega en una situación embarazosa, al igual que uno más en donde sale la cónyuge del funcionario estatal en una fiesta del ICHIFE”.