Arrestan a pareja en poder de más de 80 dosis de cocaína

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de Brian C. C. y Mónica M. C., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

Elementos municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Industrial, se percataron que en el cruce de las calles Ayuntamiento y Carlos Amaya, se encontraban dos vehículos mal estacionados siendo un Honda Accord, color negro, modelo 2005 y un Five Hundred, color guinda, tripulados por un hombre y una mujer respectivamente, mismos que se encontraban obstruyendo la circulación vial.

Por tal motivo los agentes los abordaron por protocolos de seguridad, adoptando ambos una conducta evasiva, razón por la cual fueron sometidos a una inspección preventiva, localizándoles entre sus pertenencias 20.8 gramos de cocaína cantidad para elaborar más de 80 dosis, por lo cual fueron puestos bajo detención.

Cabe señalar que, al momento de su arresto, ambos manifestaron dedicarse a la venta de dicha droga.

Previa lectura de derechos, Brian C. C. de 21 años y Mónica M. C. de 32 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes señalado.

Con estas acciones la Policial Municipal de Ciudad Juárez refrenda su compromiso de dar día a día su mejor esfuerzo en beneficio de nuestra ciudad.