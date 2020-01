Arrestan a persona con tres fusiles de alto poder en Ahumada

Ciudad Juárez, Chih.- Una persona que tenía en su poder tres armas de alto poder, dos de ellas ‘cuernos de chivo’, fue detenida en Villa Ahumada.

Fueron elementos de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, quienes hicieron el aseguramiento.

La detención se realizó ayer sobre la carretera Chihuahua – Ciudad Juárez, el tramo Villa Ahumada Juárez.

Se aseguró lo siguiente: 3 armas largas.

Una de las piezas estaba oculta en la defensa delantera, la cual es de color negra, con la leyenda Modelo 995, HI-Point fire arms By Bee Miller Inc, Mansfield, Oh, Cal 9mm x19.

Asimismo oculta en la puerta derecha estaba una arma larga, color negro con café, con las leyendas Mini Draco, cal 7.62x39mm, Romarm/Cugir, Made in Romania ,Cai, Georgia, VT.

También, oculta en la puerta izquierda se localizó una arma larga, color negro con café , con las leyendas Micro Draco, cal 7.62x39mm, Romarm/Cugir, Made in Romania ,Cai, Georgia, VT.

Los números de serie se encuentran limados o pulidos.