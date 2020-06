Así dan bienvenida a astronautas en la estación espacial

WASHINGTON.- Los astronautas de la NASA a bordo de la Crew Dragon de SpaceX, primera cápsula espacial de una empresa privada en acoplarse a la Estación Espacial Internacional (EEI), abordaron este domingo la EEI según lo previsto.

La escotilla entre las dos naves se abrió a las 17H02 GMT, y poco después los astronautas ingresaron a la EEI, donde se reunieron con sus actuales residentes, el astronauta de la NASA Chris Cassidy y los cosmonautas rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020