Bonilla toma protesta por 5 años en BC

Baja California.- Jaime Bonilla Valdez asumió como gobernador de Baja California en el primer minuto de hoy para un período de cinco años. El ahora mandatario local inicia su gobierno con seis impugnaciones en contra de que su mandato dure cinco años, las cuales tendrá que resolver la Suprema de Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El diputado presidente del Congreso, Catalino Zavala, fue quien le tomó la protesta al gobernador y precisó que su período concluirá el primero de noviembre de 2024.

En su mensaje, el legislador por Morena dijo que el acto de transición es consecuencia de que el mandato del pueblo es claro a favor de un cambio y eso es lo que representa el gobierno que encabeza Jaime Bonilla.

Con su llegada al gobierno, cuyo período de conclusión aún está por definirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jaime Bonilla puso fin a 30 años de gobiernos del PAN en Baja California.

Cerca de las 11:30 de la noche, el ahora gobernador llegó al Congreso del estado, acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que los ciudadanos de Baja California “van a tener mucha suerte con Jaime Bonilla como gobernador”.

La representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia de cambio de gobierno, dijo que será la Corte, la que resolverá sobre el período de gobierno que inicia hoy.

Alrededor del Congreso del estado se montó un cerco policíaco que fue innecesario debido a que no hubo protestas en contra del gobernador entrante. Solo se manifestaron maestros y jubilados que protestaron por la falta de pagos por parte del gobierno saliente.

Acatará fallo de la Corte

En un breve mensaje, el gobernador Bonilla aseguró que acatará el fallo de la Corte sobre la duración de su mandato y dijo que “todos los días se va a trabajar, no importa cuántos días tengamos para gobernar”.

Sostuvo que si el gobierno que encabezará a partir de hoy, es de cinco años, se someterá a la revocación de mandato. “Si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. El pueblo pone y el pueblo quita, así que no se asusten los contrincantes de que queremos perpetuarnos en el poder. No estamos por eso”.

Arremetió contra su antecesor Francisco Vega de quien dijo, no le dio un minuto más y por eso decidió asumir su cargo en el primer minuto del primero de noviembre.

Impugnaciones

En tanto, ayer, el máximo tribunal del país, a través del ministro Fernando Franco, admitió a trámite el más reciente recurso contra la llamada ley Bonilla.

Es una acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de Baja California, que se suma a las interpuestas por PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, las cuales también fueron aceptadas por la SCJN.

A éstas se suma la controversia constitucional promovida por el gobierno estatal que hasta ayer encabezó el panista Francisco Vega de Lamadrid, quien pedía que el asunto se resolviera antes de la toma de posesión.

Anoche, el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso también una acción de inconstitucionalidad, aunque falta que la Corte la admita a trámite.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) analiza sumarse a esta avalancha de impugnaciones y promover acciones legales.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California anunció que interpondrá, a través de diversos ciudadanos, un amparo en cada municipio en donde tienen presencia: Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Además, promoverá un juicio de protección de los derechos políticos ante el Tribunal Electoral local y “después se pasa al federal”.

Aunado a estas demandas, la Suprema Corte también recibirá a los cuatro ex candidatos a la gubernatura de Baja California, quienes ofrecerán alegatos contra la ley Bonilla.

En fecha por definir, el ministro Franco escuchará a quienes fueran aspirantes al Ejecutivo estatal por PRI, Enrique Acosta Fregoso; PAN, Óscar Vega Marín; PRD, Jaime Martínez Veloz, y Partido de Baja California, Ignacio Anaya Barriguete, quienes están contra la ampliación del mandato del nuevo gobernador de dos a cinco años. El senador de Morena Germán Martínez también hizo la misma petición.

El ministro Franco rechazó otorgar a los partidos políticos suspensiones a la reforma constitucional local que dio lugar a la ley Bonilla y negó al Partido de Baja California impedir que el mandatario estatal rindiera protesta por dos años.

La toma de posesión de Bonilla Valdez se dio en el pleno del Congreso del estado, atestiguada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien rechazó que deba darse la ampliación al mandato del morenista.

Aseguró que al no haber un impedimento legal, la toma de posesión continúa.

“Cualquier acto legislativo que provenga de un Congreso constitucional y legalmente facultado para la emisión de una ley de actos legislativos, tiene una presunción de validez hasta que el tribunal constitucional lo declare inválido o interconsttitucional”, dijo (Milenio).