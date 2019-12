Caen 18 ‘mexicles’ con mochilas de marihuana y arsenal

Ciudad Juárez, Chih.- La Policía Municipal aseguró arsenal con la detención de once presuntos sicarios integrantes de la pandilla criminal “mexicles”; dos de ellos autores materiales de atentado contra agentes municipales.

Los hoy detenidos que estaban en poder de seis fusiles de asalto una subametralladora y un arma corta fueron sometidos sin realizar un solo disparo en base al exitoso operativo desplegado por ambas corporaciones.

Además se arrestó a siete personas que eran utilizados como “burreros” por los presuntos sicarios para el trasiego de marihuana.

Como resultado de un operativo realizado con análisis, inteligencia y planeación, en seguimiento al cobarde atentado en contra de dos elementos de la policía municipal adscritos al distrito Valle, en hechos ocurridos el pasado 19 de noviembre del presente año, en la colonia Manuel J. Clouthier, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Guardia Nacional, logaron la detención de once presuntos sicarios integrantes de la pandilla criminal “mexicles”.

El operativo táctico fue encabezado por el Secretario de Seguridad Pública Municipal Comisario Raúl Ávila Ibarra, en coordinación con las unidades de inteligencia de las instituciones que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, como son Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Seguridad y Policía Municipal, en el cruce de las calles Provincia Asturias y Provincia Salares, en el Fraccionamiento Cerrada de Oriente, al ubicar a varios sujetos armados que tripulaban cinco vehículos, mismos que al ver la presencia policíaca intentaron emprender la huida siendo alcanzados metros más adelante, siendo los siguientes:

• Elizabeth M. V. de 38 años, originaria de El Paso, Texas.

• Gustavo M. R. alias “el chapo” de 18 años, originario de Torreón, Coahuila.

• David S. M. de 26 años, originario de ciudad Juárez.

• Francisco C. R. de 22 años, originario de ciudad Juárez.

• Christian Armando S. L. alias “el negro” de 24 años, originario de ciudad Juárez.

• David Josué S. L. de 20 años, originario de ciudad Juárez.

• Francisco Javier M. R. alias “el pancho”, de 33 años, originario de ciudad Juárez.

• Vicente A. P. de 24 años, originario de ciudad Juárez.

• Felipe E. R. de 33 años, originario de San Luis Potosí.

• Alonso C. R. de 27 años, originario de Torreón, Coahuila.

A quienes se les aseguró en el interior de los vehículos de las marcas Toyota Camry, color negro; Nissan Altima, color gris; Chevy Equinox, color negro; Mazda Tribute, color gris y un Dodge Durango, color blanco, todos con las series remarcadas, además del siguiente arsenal, droga y equipo táctico:

• Un fusil de asalto calibre 39×27.6 con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles.

• Un fusil de asalto RAS47, con un cargador abastecido con 40 cartuchos útiles.

• Un fusil de asalto calibre .223 con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles.

• Un fusil de asalto KY AM-15 con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles.

• Un fusil de asalto con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles.

• Un fusil de asalto calibre .130 con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles.

• Una subametralladora tipo “uzi” calibre nueve milímetros con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles.

• Un arma de fuego tipo pistola calibre .45 con un cargador desabastecido.

• Cuatro paquetes de marihuana con un peso aproximado de 25 kilos cada uno

• 26 uniformes tácticos

• Cinco chalecos antibalas de color negro

• Dos maletas

• Juegos de coderas, rodilleras y máscaras camuflajeadas

• Una cadena hechiza con picos ponchallantas

• Una escalera elaborada con cuerda color amarillo y tubos PVC

Cabe señalar que dos de los detenidos identificados como Christian Armando S. L. alias “el negro” de 24 años y Felipe E. R. de 33 años, están plenamente identificados como los autores materiales de la agresión en contra de dos elementos de la policía municipal en la colonia Manuel J. Clouthier, mismos que serán investigados y procesados por dicho atentado.

Así mismo, los vehículos asegurados han sido descritos por varios testigos presenciales de hechos de homicidio derivados de rivalidades delincuenciales, en los distritos Sur y Valle.

Además se arrestaron a siete personas que eran utilizadas como “burreros” por los presuntos sicarios para el trasiego de marihuana, llevando paquetes confeccionados tipo mochila con cinturones de vehículo para cargarlos en la espalda, siendo identificados como Aarón Humberto N. L. de 20 años, Ada Eunice C. P. de 36 años, Cristian Aníbal S. C. de 18 años, Erick Guadalupe G. G. de 18 años Giovanni L. G. de 31 años, Juan A. P. de 55 años Lizeth Maritza A. V. de 34 años, Omar G. Ch. de 36 años y Ramón C. T. de 44 años.

Por todo lo anterior se dio parte a la autoridad correspondiente, quienes se encargarán de realizar las investigaciones para determinar el número de homicidios en los que han participado y si las armas de fuego aseguradas fueron utilizadas en más fallecimientos por rivalidades delincuenciales.

Cabe señalar que los hoy detenidos que estaban en poder de seis fusiles de asalto, una subametralladora y un arma corta, fueron sometidos sin realizar un solo disparo en base a la exitosa estrategia operativa desplegada por ambas corporaciones.

Previa lectura de derechos, Elizabeth M. V. de 38 años, Gustavo M. R. alias “el chapo” de 18 años, David S. M. de 26 años, Francisco C. R. de 22 años, Christian Armando S. L. alias “el negro” de 24 años, David Josué S. L. de 20 años, Francisco Javier M. R. “el pancho” de 33 años, Vicente A. P. de 24 años, Felipe E. R. de 33 años, Alonso C. R. de 27 años y un adolescente de 17 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.