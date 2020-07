Cancelan entrega de Balón de Oro este año por coronavirus

Por primera vez en su historia, el Balón de Oro no será entregado este año por la pandemia de COVID-19, anunció este lunes la revista France Football.

“En circunstancias excepcionales, disposiciones excepcionales. Por primera vez en su historia, iniciada en 1956, el #BalónDeOro France Football no se otorgará en 2020, por falta de condiciones justas suficientes. Nuestras explicaciones sobre esta elección”, indicó en su cuenta de Twitter.

El galardón reconoce a los mejores jugadores de esta disciplina a nivel mundial.

“Debido a que la equidad que prevalece para este título honorario no se pudo preservar, en particular a nivel estadístico y también de la preparación, ya que todos los aspirantes a la recompensa no se podían acomodar en el mismo ‘barco’, ya que algunos vieron su temporada interrumpida radicalmente, otros no. Entonces, ¿cómo podemos comparar lo incomparable? “, aseveró en un comunicado.

Además, añadió que desean que la credibilidad y la legitimidad del premio se mantenga a lo largo del tiempo.

