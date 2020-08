‘Chespirito’ sale del aire en todo el mundo

Chespirito quedó fuera de las pantallas de todo el mundo; así lo compartió en Twitter su hijo, Roberto Gómez Fernández.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, publicó Gómez.

De inmediato varios de sus seguidores lamentaron la noticia, resaltando entre los mensajes el de su hermana Graciela. “Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”, expresó en Twitter.

Muchos usuarios también expresaron tener duda sobre las publicaciones, pues no entendían por completo a qué se referían, ya que ninguno de los hermanos dio más detalles.

Chespirito fue creado por el fallecido director, productor y actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, quien también se gano a su público por otras producciones como “El Chavo del 8″ y “El Chapulín Colorado”.