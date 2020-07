Consigue César Duarte suspensión contra detención, pero no saldrá libre

Un juez federal suspendió la orden de aprehensión emitida contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y por la que permanece sujeto a proceso de extradición.

Sin embargo, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México no ordenó liberar al ex mandatario estatal, por el contrario, dictó diversas medidas para asegurar que no se evada de la justicia.

César Duarte fue detenido el 8 de julio pasado en Miami, Florida, por peculado y asociación delictuosa, delitos que no merecen prisión preventiva de oficio.

Por ello, la suspensión emitida por el juez sólo tendrá efectos hasta que regrese a México.

En su demanda de amparo, el exgobernador reclamó la petición formal de extradición por parte del gobierno mexicano pero el juez desechó la solicitud (El Universal).