Continúa sanitización urbana en 5 hospitales de la ciudad

Ciudad Juárez, Chih.- A fin de reducir la curva de contagios por coronavirus, Covid-19, este día la Dirección General de Servicios Públicos llevará a cabo la sanitización de otros cinco hospitales de Ciudad Juárez.

Estás acciones continúan en diversos espacios, dando prioridad a los hospitales y clínicas de la ciudad, como primeros respondientes.

Este día las actividades se desarrollan en el Hospital General Regional No. 66, el Hospital de recuperación de Covid-19 y las unidades de Medicina Familiar del IMSS No. 67, No. 64 y No. 70.

Así mismo, cuadrillas se dieron cita a la Guarnición Militar y Noveno Regimiento de Caballería Motorizada; el centro Comunitario Ignacio Chavira; y el parque El Chamizal, para la desinfección de baños, aparatos de ejercicio, juegos y áreas de contacto.

Agregó que desde el inicio de la segunda etapa del programa de Sanitización Urbana se han esparcido un total de 346 mil 200 litros de solución, en más de 360 espacios públicos.

Así mismo, el servidor público reiteró que el compuesto utilizado se trata de hipoclorito de sodio y agua, el cual es no es dañino para las personas, mascotas, ni vegetación.