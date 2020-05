Coronavirus provoca ‘brote’ de empresas de desinfección… ‘patito’

Ante la emergencia sanitaria a causa del covid-19, la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas, A.C ha registrado un aumento de entre 300 y 400 porciento de empresas “patito” dedicadas a brindar servicio de sanitización o desinfección de inmuebles, especialmente de casas.

El Ingeniero Rafael Arámbula, presidente de esta asociación indica que cada vez hay más empresas o particulares que se dedican a desinfectar casas y ofrecen un supuesto servicio especializado para acabar con el virus del covid-19, sin que en realidad tengan conocimiento de los químicos necesarios así como la disolución requerida por las autoridades.

“Esto tiene un impacto contra la industria porque si bien las empresas establecidas tenemos más trabajo, en realidad nuestra inversión ha aumentado porque los insumos lo han hecho, antes un traje me costaba 75 pesos ahora me cuesta 250 pesos y yo sigo cobrando lo mismo”, dice el doctor Francisco Itzcoatl Bardán Esquivel, director técnico de la empresa Fumi-Dim, que brinda servicios de sanitización al Hospital Covid de Tlanepantla, Estado de México.

Otros riesgos ante estos servicios “patito” son de salud y de seguridad. “No sabemos a quién estamos metiendo a nuestra casa o si esa persona sabe cuál es la disolución química precisa para brindar el servicio. Es más, no sabemos si los químicos que están usando son los adecuados. Y como no vemos lo que nos provoca, no sabemos lo grave que es. Muchas veces, esos químicos generan gases y esos gases se quedan suspendidos en el ambiente, lo cual irrita las vías respiratorias sin que nos demos cuenta clara. Puede ser un problema grave, especialmente ante el covid-19”, añade el doctor Bardán.

La Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas tiene más de 2 mil empresas registradas con la licencia otorgada por Cofepris y que garantizan la capacitación de los técnicos para hacer la mezcla de químicos y la aplicación de sustancias como los viricidas aprobados por la Food and Drug Administración de Estados Unidos.

Sin embargo, la proliferación y contratación de empresas no certificadas son provocadas por dos factores: el miedo y la falta de recursos. “El precio promedio en el mercado es de 4, 5 o hasta 6 pesos por metro cuadrado utilizando los productos ideales”, explica Pablo Romero director general de Fumi-Dim.

Lo que sucede es que la ansiedad por la pandemia ha provocado que las familias quieran sanitizar sus casas en cuanto se detecta un caso de Covid entre sus miembros, a lo cual acceden estas empresas “patito” sin tomar en cuenta que esa acción tendrá un nulo efecto.

“Una empresa seria sanitizará una casa donde hubo covid solamente después de una prueba con resultados negativos de los integrantes de la familia; lo contrario significa tirar el dinero”.

Para Rafael Arámbula, este mercado negro de la sanitización tiene su origen en las consecuencias de la pandemia. “Hay entre un 300% y 400% (de incremento de empresas) de señores que se quedaron sin empleo y vieron el nicho de oportunidad para hacer el servicio de desinfección o sanitización sin conocer los protocolos. Es muy importante saber los protocolos de este proceso”.

Pablo Romero señala otro problema: “son empresas que a lo mejor están colgadas de esto como un área de oportunidad, pero no cuentan con todo el soporte y la infraestructura que deben tener porque no solamente es la técnica sino la contar con la gente que sepa hacer todos los procesos en las aplicaciones de los productos adecuados y certificar el procedimiento que se lleva”.

Para ambos, es importante tomar en cuenta que la contratación de una empresa no certificada implica riesgos de seguridad y salud. “Con el mal uso de los químicos, al rato traemos quemadas las vías respiratorias y va a ser más fácil que me enferme o que mi enfermedad sea mucho más grave de lo que debió ser”, resume Bardán.