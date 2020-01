Datos son de ciudadanos, no del INE ni gobiernos: Córdova

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello puntualizó que los datos personales de los ciudadanos, no son propiedad de este órgano ni de alguna otra dependencia, porque están protegidos por la Constitución y sólo pertenecen a los ciudadanos.

A través de un mensaje que difundió en sus redes sociales, precisó: “Estos datos no le pertenecen al INE ni a ninguna otra institución, son datos de los ciudadanos que han confiado a sus autoridades electorales y que están protegidos por la Constitución y la Ley General de Protección de Datos Personales”.

Explicó que ofrecieron a la Secretaría de Gobernación su colaboración para crear la Cédula de Identidad y la cédula para menores, pero sin que esto implique entregar los datos que los ciudadanos han confiado a la autoridad electoral administrativa.

“El INE ha manifestado su intención de colaborar con la Secretaría de Gobernación tanto para garantizar el derecho a la identidad como para construir un registro confiable de los menores de 18 años, eso siempre y cuando no implique la entrega de los datos que tú nos has confiado, porque nosotros no podemos disponer de ellos”, puntualizó.

El consejero presidente del INE recordó que han firmado convenios con autoridades fiscales, la banca, notarios, fiscalías y departamentos forenses, para ayudar a identificar a los ciudadanos, pero sin acceder a todos los datos del padrón electoral.

Refirió que en el padrón electoral tienen el registro de más de 90 millones de mexicanos, lo que implica una cobertura de casi 99 por ciento.

El @INEMexico protege y protegerá los datos personales que nos confía la ciudadanía al tramitar su credencial para votar. Pero gracias a convenios institucionales, el padrón electoral es consultado con múltiples fines socialmente útiles. pic.twitter.com/1o0NOuUJIl — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 26, 2020

Por ello, Córdova Vianello puntualizó que los integrantes del INE no pueden disponer de los datos personales que guardan en la base de datos del padrón electoral, porque únicamente los ciudadanos registrados pueden tomar la decisión respecto al uso que se les da a su propia información.