De estrella de la NBA a recibir palizas en la calle

Hubo un tiempo en que hablar de Delonte West significaba referirse al baloncesto de alto nivel. No en vano este base y escolta nacido en Washington en 1983 fue elegido en la primera ronda del draft de 2004 y permaneció varias temporadas en la NBA en las filas de equipos como los Boston Celtics o los Cleveland Cavaliers (en los que fue compañero de LeBron y llegó a ser finalista y semifinalista de la Conferencia Este), entre otros. No era una superestrella, pero sí un complemento muy bueno en equipos con aspiraciones; un suplente de lujo que no tenía problemas en asumir responsabilidades cuando le tocaba.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6

— Measha⚡️ (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020