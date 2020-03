Declaran emergencia sanitaria; piden quedarse en casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el incremento de casos de COVID-19, el gobierno federal declaró ayer emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y extendió el periodo de suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril.

Tras informar que suman mil 94 casos confirmados de coronavirus en el país y 28 muertes, el subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo López-Gatell, subrayó que el país está ya en una fase de ascenso rápido en los contagios, por lo que reforzó el llamado a la población a quedarse en casa.

Al hacer la declaratoria, el canciller Marcelo Ebrard destacó el respaldo y solidaridad que el gobierno ha encontrado en el sector privado para implementar las medidas de mitigación.

El Consejo de Salubridad también anunció medidas más estrictas para frenar la propagación del virus, entre las que destacan el resguardo domiciliario estricto de personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas, así como el aplazamiento de censos y encuestas hasta nuevo aviso.

La Sedena y la Semar se sumarán con los planes DN-III-E y Marina.

El gobierno federal declaró ayer emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la pandemia del COVID-19, al confirmarse mil 94 casos y 28 defunciones en el país, y extendió el periodo de suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social hasta el próximo 30 de abril.

La determinación tomada por el Consejo de Salubridad General tiene el objetivo de reducir la velocidad de transmisión del virus, que ahora mismo está en ascenso y, por lo tanto, evitar saturar los hospitales, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell.

“Estamos ya en una fase de ascenso rápido. En este momento estamos justamente en la oportunidad de aprovechar las medidas de mitigación que implican la restricción, masiva, millones de personas tienen que restringir su movilidad, para que esto pueda tener un efecto positivo”, insistió López-Gatell tras revelar que en los últimos 4 días en la Ciudad de México ha bajado un 60 por ciento la movilidad de personas, pero que aún se puede reducir más.

Al hacer la declaratoria de emergencia, el canciller Marcelo Ebrard detalló que corresponderá a las Secretarías de Hacienda y Crédito, Economía y Trabajo, así como al IMSS, ISSSTE e Infonavit operar las medidas necesarias, a fin de proteger a empresas y trabajadores durante este periodo.

“No estimamos, por lo que hemos vivido en estas semanas, que el sector privado dejase de participar o se opusiese a estas medidas. Lo que hemos encontrado en el sector privado es solidaridad, respaldo”, expresó.

Ebrard aclaró que este mes se deben pagar sus salarios a todos los trabajadores, porque así lo marca la ley ante una emergencia.

Puntualizó que no hay ninguna disposición en esta declaratoria que signifique un toque de queda.

López-Gatell insistió que no se trata de un “Estado de excepción”, y tampoco implica que se haya llegado a la fase 3.

Reiteró que las actividades que no van a parar son las esenciales que implican al personal médico, de seguridad, quienes operan programas sociales y los sectores esenciales de la economía.

Al respecto, la SEP amplió el periodo de suspensión de actividades hasta el 30 de abril.

Seguridad sanitaria

Se ordena la suspensión inmediata, hasta el 30 de abril, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.

En los sectores definidos como esenciales, no se podrán realizar reuniones con más de 100 personas y lavado frecuente de manos.

Se exhorta a la población que no participa en actividades laborales esenciales a cumplir el resguardo domiciliario.

El resguardo domiciliario se aplica de manera estricta a los mayores de 60 años o con diagnóstico de hipertensión y diabetes.

Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales, el regreso laboral será escalonado.

Se deberán postergar hasta nuevo aviso todos los procesos electorales, censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional.

Todas las medidas deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos.

