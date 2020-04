DESENTUERTOS: APABULLAN ‘MILLENIALS’ A REGIDORES VETUSTOS

*APABULLAN ‘MILLENIALS’ A REGIDORES VETUSTOS

*QUISO METER FOCHA REGIDOR DEL PAN

*PONEN A MAQUILAS COMO LOS CHAMUCOS

*ARMAN TERTULIA EX GOBERNADORES Y DEJAN FUERA A DUARTE

No hubo mayores contratiempos en la sesión de Cabildo de ayer, pese a que fue la primera ocasión que se realizó vía virtual, para evitar riesgos de contagio de coronavirus.

La mayoría de los regidores pudieron entenderle a la tecnología, de tal manera que pidieron la palabra, hablaron y votaron con la mano alzada, todo a traés de la pantalla y micrófono instalados en sus respectivas computadoras o tabletas instaladas en sus hogares.

Y parece que les gustó, porque no pillaron cuando se propuso que las previas de Cabildo también se hicieran en esa modalidad virtual.

A los únicos que parecieron no sentirse cómodos, fueron los ediles Jesús José Díaz Monárrez del PRI y Magdaleno Silva de Morena.

Ordinariamente dichos regidores son algo parlanchines, pero esta vez prácticamente no dijeron ni pío y no faltó el comentario de que ese tipo de sesiones serian la forma para mantenerlos quietecitos, por el nervio que les da el uso de la tecnología.

……………………

Y hablando de la sesión de Cabildo, el que dicen quiso meter focha fue el regidor Kike Torres del PAN, ya que quiso subir a la orden del día un asunto como “especial y urgente”, pero sin explicar de qué se trataba.

Al final de la sesión, en el apartado final, le dieron la palabra y mencionó que buscaba que se modificara el presupuesto de egresos, por un asunto del Covid-19. Así nomás.

El detalle es que como no explicaba, para que los regidores decidieran si incluir no el punto, el presidente Armando Cabada le solicitó que leyera mejor su propuesta escrita completa, para entenderle, y que el Ayuntamiento votara si lo incluía o no.

Fue ahí cuando salió el peine y se dieron que les quiso jugar el dedo en la boca, ya que el punto central es que quería que le rescindieran el contrato de publicidad a un medio de comunicación local, por su manejo del tema del coronavirus.

Así que sólo los dos regidores del PAN, los dos de Morena y el del PT, votaron a favor, mientras 16 votaron en contra y ya no se incluyó en la orden del día.

……………………

Al fiel estilo de la 4T, trataron de exhibir a los directivos empresariales, con motivo del coronavirus o Covid-19.

Como en Juárez ya subió a 20 el número de infectados, se fijaron que son de maquila la mayoría de ellos, así que desde el gobierno federal dieron a entender que a culpa es de los directivos de dicho tipo de establecimientos, que no quieren sumarse a la cuarentena y mandar a sus casas a los trabajadores.

Se supone que las maquilas que siguen abiertas desarrollan actividades esenciales, por eso están justificadas, así que sólo se adhieren a lo que marca la norma.

No obstante halló la 4T la coyuntura para señalar con dedo flamígero, lograr la animadversión y crear más divisionismo.

……………………

Sólo faltó ahora sí César Duarte, para que se hubiera completado el cuadro de los últimos gobernadores de Chihuahua.

Pudiera haberse conectado sin problema el ballezano, si se encuentra en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, pero al parecer no lo invitaron.

Los demás, se unieron a una sesión virtual y se comportaron como si estuvieran en una animada tertulia.

Se sumaron a Javier Corral los ex gobernadores Fernando Baeza Meléndez, Francisco Barrio Terrazas, Patricio Martínez García y José Reyes Baeza Terrazas.

Se hubiera visto bastante cómico la posible conexión de Duarte. Pero era imposible que ocurriera.