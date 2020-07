DESENTUERTOS: BUSCA AMARRE PÉREZ CUÉLLAR CON TOMÁS ZARAGOZA

*BUSCA AMARRE PÉREZ CUÉLLAR CON TOMÁS ZARAGOZA

*LE FRUSTRAN A ‘CABALLO’ LOZOYA SUS ANSIAS LOCAS

*NO APARECIÓ CABADA EN EVENTO DE CORRAL EN JUÁREZ

*SE ESCONDE EL SECRETARIO DE SEGURIDAD

Mientras por un lado amenazan al senador Cruz Pérez Cuéllar con el petate del muerto, por otro lado él sigue buscando aliados y hace amarres para salir adelante en sus aspiraciones.

En ese contexto se reunió con dos de los más importantes empresarios de Ciudad Juárez.

“Aquí comiendo con mis buenos Amigos de Grupo TOMZA!! Tomas Zaragoza Padre e Hijo!!”, publicó el morenista, en selfie con los referidos.

…………………………

El independiente Alfredo ‘Caballo’ Lozoya, esperaba con ansias locas la Cabalgata Villista de este año, ya que sería la última de su mandato en Parral, donde tendría la oportunidad de explotarla al máximo, políticamente hablando.

Las concentraciones masivas no son permitidas aún, así que bien sabe el edil que no era correcto para empezar, venir a Ciudad Juárez al arranque de la cabalgata.

Sin embargo, en su desesperación, se dejó ir a la puerta de entrada al Milenio, para caminar en un penco, aunque fuera para tomarse la foto y hacerse propaganda.

También se presentó en la capital, para darle salida a los pocos jinetes que se juntaron para continuar la tradición, aunque fuera de forma simbólica.

En Parral, los eventos serán virtuales, pero jamás dejarían de hacerse, ya que “sería insensato”, dijo ‘El Caballo’.

…………………………

Ahora con la bomba de la captura del ex gobernador César Duarte y la vuelta del tema de quienes presuntamente tuvieron tratos cercanos con él, ya no se sabe qué tinte habrá de tomar la relación Armando Cabada-Javier Corral.

Se supone que en los últimos meses todo había sido miel sobre hojuelas entre ambos funcionarios, pero ahora es difícil que no polaricen las posiciones entre ellos, porque el mandatario le ha dado rienda suelta a las especulaciones, aun sabiendo que se ha mencionado a Cabada en dicho listado.

El objetivo de los pedradones ha sido tumbar a Maru Campos y a Pérez Cuéllar, para empoderar a Gustavo Madero, pero tampoco defiende a Cabada don gobernador.

Por lo pronto ayer en el único evento público que programó el gobernador en la frontera, fue notoria la ausencia del alcalde independiente, que debió ser el anfitrión, en un evento en una maquiladora de nombre Flex.

…………………………

Luego del ataque al jefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, por parte de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora resulta que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se va a resguardar una semana. Se va a replegar.

Justo cuando el presidente López Obrador iniciará una gira de trabajo por los estados de Guanajuato y Jalisco, entidades donde opera el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG, respectivamente, surgió la información del aviso de ausencia de dicho funcionario.

No informaron de qué se trata, el porqué del “permiso”, así que las especulaciones no se hicieron esperar y no descartan que los narcos les hayan “solicitado” que no salga el secretario, para que no le vayan a dar un susto.