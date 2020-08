DESENTUERTOS: CHAPARRÍN MADERO JUNTO AL GIGANTÓN

*CHAPARRÍN MADERO JUNTO A EMBAJADOR GIGANTE

*LE HACEN FUCHI A MARU Y ELLA REVIRA

*VAN CONTRA LOS LÉPEROS DE LA ZONA CENTRO

*¿TRANSÓ PEÑA 11 GUBERNATURAS PARA SU PACTO?

La alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, fue vetada de la gira del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, por lo cual no se aguantó e hizo berrinche.

En su red social, lamentó que tras la visita del diplomático al estado, ella haya quedado fuera de los eventos.

Dijo que tal vez fue por no manejar el idioma inglés, aunque ya no se supo si realmente no lo sabe o si lo dijo nada más para burlarse del gobernador Javier Corral, quien presuntamente debe utilizar traductores para enterarse de lo que le están hablando.

Lo cierto es que nadie mejor que la alcaldesa de Chihuahua sabe el motivo por el cual está vetada. Es por razones políticas, ya que el titular del Ejecutivo le advirtió que no la quiere cerca de él.

…………………………

Hablando de la gira de Christopher Landau, el que no se quedó fuera de la comitiva que atendió al embajador, fue el senador del PAN, Gustavo Madero.

El barbón se pegó como chicle a los pantalones de Corral y ahí se anduvo mosqueando.

Ha quedado claro que dicho legislador es el delfín del gobernador, para que sea el próximo candidato del PAN a la gubernatura y por eso el interés de que ande figurando.

Nada tiene que ver la estatura para la calidad de las personas, sin embargo Madero trató de arrimarse lo menos posible al embajador, para no ser retratado junto a un gigantón, cuando él apenas ha de medir un metro con 65 centímetros, máximo, contra los casi 2 metros del embajador.

Aún así difundieron una foto donde se ve el contraste, cuando estuvieron en las instalaciones de la empresa Delphi.

…………………………

Suena interesante que se realice una campaña en la zona Centro, para tratar de frenar los ímpetus de los léperos que acosan a las personas del sexo femenino.

Buscarán acabar con el “acoso callejero que sufren las mujeres”, según se difundió.

Seguramente no se refieren solamente a quienes emiten simples piropos, sino sobre todo a quienes literalmente ofenden a las damiselas que diariamente transitan por dicha área.

“Esta labor está dirigida a hombres de 40 a 50 años que circulan, trabajan o viven en la zona centro”, se dio a conocer. Es decir; los tienen bien ubicados.

…………………………

Ahora surgió la versión de que la gubernatura de Chihuahua no fue negociada en aquel inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, para Gustavo Madero, sino directamente para quien hoy la ostenta.

Se le atribuye el dato a una entrevista con un ex senador del PAN por Chihuahua, por la revista Reversos, quien habría hablado a condición del anonimato, pero que firma Rivelino Rueda, quien cubrió la fuente del Senado de la República de 2007 a marzo de 2018 para el periódico El Financiero.

Según el documento, para que los legisladores de la oposición aceptaran votar a favor del Pacto por México y concretamente a favor de la reforma energética, les prometieron exactamente 11 gubernaturas, entre ellas la de Chihuahua.

“El gobierno federal busca a Javier Corral para ofrecerle la gubernatura de Chihuahua a cambio de su silencio por las tranzas que se hicieron en la reforma energética y en los ordenamientos emanados del Pacto por México. Corral aceptó la propuesta y ahí está ahora, ya casi por cumplir su periodo como gobernador del estado”.