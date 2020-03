DESENTUERTOS: CHAQUETEAN PÉREZ CUÉLLAR Y ESPINO

*CHAQUETEAN PÉREZ CUÉLLAR Y ESPINO

*IRÍAN POR HUESOS DE TRES ALCALDES POR DESMANES

*MAQUILOCOS TAMBIÉN TIENEN SU CORAZONCITO

*SE CALIENTA CHIHUAHUA POR COVID-19

Tal vez crean los candidateables Cruz Pérez Cuéllar y Rafael Espino de la Peña, que ir contra el oficialismo, les podría generar rendimientos políticos.

Al menos eso aparentan, tras sus posiciones, relacionadas con el agua extraída de la presa La Boquilla.

Tanto el senador por Morena, así como su suplente y consejero de Pemex, se mostraron a favor de los productores del campo y consideraron que la Conagua se equivoca, al no dialogar para llegara a los acuerdos respectivos, con quienes requieren el líquido de la presa, para hacer crecer sus cultivos en los municipios aledaños a la presa.

Aparentan ir contra AMLO, pero no significa que sea verdad.

……………………

Se espera que en los próximos días, se sepa el giro que piensa darle la 4T al tema del agua de la presa La Boquilla, ya que tampoco se cree que sea una perita en dulce.

Los campesinos se pusieron violentos y quemaron hasta vehículos, al tiempo que golpearon a los elementos de la Guardia Nacional.

Terminaron la federación por ceder y cerrar la llave, pero ahora se dice que estarían preparando hasta órdenes de aprehensión contra los presuntos instigadores de la revuelta.

Señalan a los alcaldes de Camargo, La Cruz y San Francisco de Conchos, como de los posibles perseguidos. Son Arturo Zubía, Adolfo Trillo y Jaime Ramírez.

………………………

El problema del coronavirus podría hacer crisis esta semana, si se gesta una protesta de personal médicos, de la Secretaría de Salud estatal.

Han estado convocando los galenos, a sus colegas, para que este lunes se active una manifestación con una participación de hasta mil 200 vestidos de blanco.

Se quejan los profesionistas de la medicina, de que se ha puesto en mayor riesgo, se ha incrementado el trabajo y en contraparte no hay aumento de sueldo ni algún tipo de seguro.

Así que no se descartan acciones de presión, que al fina l de cuentas terminarían por afectar la mermada salud de los chihuahuenses.

………………………

Los empleados de las empresas maquiladoras, han sido muy explícitos en relación a la petición que hace el gobierno, respeto a la invitación a quedarse en casa.

Se les hace muy fácil pedirle a la gente que no salga, sin embargo no parece haber comprensión a que no todos tienen la oportunidad de hacerlo.

En específico los operadores de producción en las empresas manufactureras, deben cumplir con metas de trabajo, generalmente físicas, de t al manera que no pueden simplemente quedarse bajos sus cuatro paredes, para satisfacer a las autoridades de salud o políticas que quieren prevenir los contagios de coronavirus.

Aunque un buen porcentaje de las maquilas han ido a paros técnicos o suspensiones, la mayoría reciben a los trabajadores, pese al riesgo de las infecciones.