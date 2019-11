DESENTUERTOS: COMIENZA LA REBELIÓN; TACHIQUÍN CONTRA PENICHE

*HUMILLAN A CORRAL FRENTE A TATIANA Y ARIADNA

*SESIONAN DIPUTADOS AQUÍ; SE ALISTAN PARA BLACK FRIDAY

*HABEMUS JUÁREZ ILUMINADO

Por congruencia, César Augusto Peniche deberá ser retirado como fiscal del estado, para ser investigado, luego de la denuncia presentada, donde se le exhibe como presunto extorsionador.

Si es cierto que la justicia se aplica sin distinción y se llega hasta las últimas consecuencias, si es que no hay protegidos, ni corrupción, entonces así debería ser, pero en los siguientes días veremos qué tanta ética existe en la actual administración estatal.

Resulta que el ex funcionario estatal Marcelo González Tachiquín, puso una denuncia y ha presentado pruebas, de que el funcionario corralista, amenazó con sembrarle evidencias falsas, para obligarlo a que le entregara dinero, mucho dinero.

De acuerdo al dicho del ex funcionario, lo despojaron de una cantidad superior a los 400 mil pesos, la cual le cobraban para no someterlo a juicio, así como para no detenerlo, pero al ya no poder pagarles, comenzó la tragedia que hoy lo mantiene en prisión.

El delito de extorsión es muy grave y se paga con severas penas, así que veremos qué ocurre.

…………………………

En las filas corralistas, analizan por qué motivo le llamaron Javier Duarte al gobernador de Chihuahua.

Quieren creer que se trató de una inocente confusión, cuando el Procurador Fiscal de la Federación que acudió a un evento del chihuahuense en la Ciudad de México, cometió semejante exabrupto.

Sin embargo, hay otros que tratan de descifrar la situación, porque tal vez haya sido una situación planeada y ejecutada con toda la intención de humillar a don Javier Corral.

Era un evento del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, donde acudieron muchos morenistas que no tuvieron rubor alguno al momento de escuchar la presentación del presidium. Las burlas fueron escandalosas, sin escatimar en decibeles.

Ahí anduvieron aparte de Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación; Juan Pablo García Delgado, Subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda; y Carla Onfrey, titular de Asuntos Interinstitucionales en la Unidad de Inteligencia Financiera. Ésta última en representación de Santiago Nieto Castillo.

Pero además Ariadna Montiel, Subsecretaria de Bienestar y la legisladora federal Tatiana Clouthier.

No se determinó si estas últimas también soltaron la risotada.

…………………………

Diputados locales sesionarán este miércoles en Ciudad Juárez, donde abordarán una serie de iniciativas. Será la sesión ordinaria, pero tres reuniones más previas, tanto de la Jucopo como de la Mesa Directiva y la Mesa Interinstitucional para Prevenir la Violencia Contra la Niñez.

Casualmente coincide con el jueves de Acción de Gracias, donde se da arranque formal a las ventas del Black Friday.

Muchos dicen que los diputados nada tontos, planearon venir a la frontera, para después de sesionar, arrancarse a las mega ventas a El Paso Texas.

Sólo ellos sabrán.

…………………………

Una de las cualidades de los buenos líderes, es la toma de decisiones rápidas, aunque en el trayecto se vayan haciendo los ajustes pertinentes.

En este caso, apenas pasaron dos días de que en Chihuahua la alcaldesa María Eugenia Campos desistió del proyecto de alumbrado público tras ver los resultados del plebiscito, cuando en Ciudad Juárez ya se daba el aviso de que aquí se modificaría también sustancialmente una propuesta similar.

Asimismo, para el tercer día, ya se estaba presentando en Cabildo de Juárez un proyecto modificado de alumbrado público, donde por unanimidad se aprobó. Tan tan.

Así que las calles de Ciudad Juárez podrán ser iluminadas en los próximos meses, con recursos propios del Municipio.

No será el 100 por ciento, sin embargo en los dos años que restan de administración, se avanzaría sustancialmente y se abonaría a la seguridad de los juarenses.