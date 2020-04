DESENTUERTOS: ESPINO CONTRADICE OTRA VEZ A SU PATRONCITO

*ESPINO CONTRADICE OTRA VEZ A SU PATRONCITO

*DESATAN CAMPAÑA CONTRA LABOR DEL HELICÓPTERO

*VAN CONSOLIDANDO FRENTE ANTI AMLO

*BARZONISTAS Y SUS PADRINOS

Don Rafael Espino sigue haciendo su luchita por posicionarse en la mente de los integrantes del partido Morena, pero sigue contrastando con las ideas locas de su padrino López Obrador.

Ahora el consejero de Pemex hizo un video, donde habla de las bondades de las energías renovables, donde ilustra con unas imágenes de molinos de viento, similares a los que recién acaba de criticar el presidente de México.

En un video previo, Espino también exaltó la contribución de los pequeños y medianos empresarios, siendo que AMLO también mantiene una postura de animadversión contra ese tipo de sectores.

Preo en fin, Espino trata de posicionar sus ideas, aunque contradigan las de su padre putativo. Eso es bueno.

……………………

Apenas empezó a volar el helicóptero contratado para rociar sanitizante, rápido comenzó una campaña en redes sociales, para desacreditar la iniciativa del gobierno municipal.

Lo menos que dijeron es que la sustancia vertida a las calles, causaba alergias en la piel.

“No se dejen llevar por noticias falsas (Fake News), el líquido utilizado por el helicóptero para sanitizar es Hipoclorito de Sodio un compuesto similar al Microdacyn, que se usa para curar heridas, sanitizar salas quirúrgicas, combate virus, hongos, bacterias, etc. No hay registros de que ocasione reacción alérgica pues no es cloro”, escribió Armando Cabada, el presidente.

……………………

Sobre los “adversarios” del presidente AMLO, los que siguen marcando el derrotero son los empresarios organizados, quienes un día sí y otro también reciben los palazos de parte del gobierno federal.

Los creadores del empleo en México e inversionistas, ven montones de malas señales de parte de la 4T, por lo cual han ido endureciendo sus posicionamientos y si no que le pregunten a los líderes del Consejo Coordinador Empresarial y concretamente de la Coparmex nacional.

Precisamente al hacer eco de las posturas nacionales, la delegación de Coparmex en Chihuahua, señaló precisamente ayer, que ven un vacío de poder en la Presidencia de México.

El nuevo presidente local, Jorge Rodrigo Cruz Camberos, quien apenas tomó protesta, no se esperó ni un día para lanzar las críticas.

Consideró el directivo, que en lugar de apostarle a la unidad, le apuesta El Peje a la división, a la confrontación.

……………………

En sus actos de violencia, la gente de El Barzón recibe el apoyo incondicional de Lucha Castro, una de sus ¿egresadas?

La ex consejera de la Judicatura del Estado, sigue mandando desde el otro lado del océano, sus mensajes de solidaridad al grupo referido, el cual ha invadido propiedades de la familia Lebarón y ha cometido actos de barbarie.

Acusan a los mormones de perforar pozos sin permiso, sin embargo no esperan a que la autoridad decida y ellos mismos toman las armas y actúan, sin que se les moleste de parte del gobierno.