DESENTUERTOS: INCENDIAN LA CIUDAD ‘HERMANOS’ DE AMLO

*LE LANZAN ANZUELO A DIPUTADO CARRERA

*SE LA ZORREAN 4 REGIDORES

La violencia extrema desatada contra los LeBarón se replicó de alguna manera en Juárez y los juarenses entraron en pánico.

Muchos vieron en la serie de autos y camiones incendiados, una réplica de lo que hicieron a su vez los seguidores de Ovidio Guzmán, “El Chapito”, allá en Culiacán, Sinaloa.

Como el presidente López Obrador ya les abrió la caja de Pandora, parece que le han tomado la palabra de que podrán hacer lo que les dé su gana, con la confianza de que el gobierno los dejará “trabajar”.

Quieren arrodillar a los ciudadanos y al parecer al propio gobierno.

De los actos de violencia han acusado a La Línea y a los Mexicles, pero ahora falta que desarticulen los grupos, porque si no lo hacen entonces demostrarán que la política de los abrazos para los delincuentes llegó para quedarse.

…………………………

Cuatro regidores de la fracción independiente se zorrearon la sesión de Cabildo, aunque según se dijo dieron el aviso respectivo y por eso no se les cuenta como falta.

Se trató de los ediles René Carrasco Rojo, Alberto Enrique Guzmán Aguilar, Juana Reyes Espejo y María del Rosario Valadez Aranda,

Afortunadamente no fue necesaria su presencia, porque las votaciones las sacaron adelante sin ningún problema.

El secretario del Ayuntamiento Maclovio Murillo informó diligentemente que los susodichos tuvieron justificación para no asistir, sin embargo llamó la atención dicha ausencia, porque se supone que las sesiones de Cabildo es lo más importante que hacen, por lo cual les pagan.

…………………………

Tras apersonarse en la sesión de Cabildo ayer por la tarde-noche, el diputado local por Morena, Benjamín Carrera, recibió la solicitud directa, de que retome la iniciativa de las sesiones de dicho cuerpo edilicio, abiertas a los ciudadanos que gusten participar en discusión o deliberación de temas.

El presidente Armando Cabada le lanzó el anzuelo al legislador, a ver si lo pesca y pronto lo impulsa en las sesiones del Congreso de Chihuahua.

No se comprometió a nada Carrera, pero igual nada le costaría, porque no lo afecta al no ser un tema que polarice.

El alcalde independiente recordó que la pasada legislatura le dio pa´trás a la propuesta, así que a ver si los presentes la retoman y la hacen efectiva para los 67 municipios de la entidad.