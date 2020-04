DESENTUERTOS: ¿JORGE ESPINOZA SE HIZO BY-PASS CON CARGO AL ERARIO?

*¿JORGE ESPINOZA SE HIZO BY-PASS CON CARGO AL ERARIO?

*ACTÚA COMO CANDIDATA LAURA DOMÍNGUEZ

*CORRUPCIÓN EN LA ADUANA, UN CASO PARA AMLO

*SE LE CUECEN LAS HABAS AL PRESIDENTE

El magistrado Luis Villegas Montes volvió a ofender al consejero jurídico estatal, Jorge Alberto Espinoza Cortés, ahora por el tema de la propuesta de la segunda vuelta electoral que se pretende para el proceso del 2021.

En una carta abierta, le dice que “no hay modo, de veras, de que una persona con dos dedos de frente —aunque sea diputado—, pueda estimar el esbozo de esa reforma (la segunda vuelta y las elecciones primarias) como meras ‘adecuaciones a la Ley Electoral’; no señor; se trata de dos propuestas taimadas, bárbaras por regresivas, que vienen a subvertir la naturaleza del sistema electoral en el Estado de Chihuahua, a abrogar de facto el régimen de partidos, a confrontarlo con el marco constitucional imperante en México; y a desconocer y contrariar los Estatutos de Acción Nacional”.

Continúa: “Jorge —por vi’a tuya, Jorgito—, no puedes permitir ese despropósito. Es necesario que te emplees a fondo; que uses toda tu fuerza moral (ya sabemos que lo jurídico no es tu fuerte) para impedir que vuelvan a hacer el ridículo”.

Le dice que el propio presidente del IEE, Arturo Meraz, comentó que para la aplicación de la propuesta de segunda vuelva y elecciones primarias, es necesario aplicar reformas al marco jurídico del Sistema Nacional Electoral, lo cual es inviable.

“Estimar que pueden prosperar es de un pendejismo superlativo, una memez, un alucine, una quimera de opio, un sueño guajiro”. Se fue jefe Villegas Montes.

Ah, y de paso acusa a Espinoza Cortés de haberse hecho el by-pass con cargo al erario. ¿Será?

……………………

Laurita Domínguez anda rete contenta, entregando despensas a todo lo que da, en las colonias, casa por casa.

Trae la encomienda del presidente Armando Cabada, debido a la crisis económica por la cuarentena, es cierto, pero también la dependencia que encabeza tiene la fama de ir incidir en la parte sensible de la población.

La cara sonriente entregando alimento a la gente en situación vulnerable, es el sueño de todo político que pretende posicionarse en el eventual electorado.

Así que es bueno que se poye a la gente en carencia, pero también comentan que Laurita, la ex priista directora de Desarrollo Social, y no descarta buscar una diputación en el 2021 y esto de acercarse a los ciudadanos de forma masiva, no le desagrada nada. Por el contrario.

……………………

Ya que tanto presume el presidente López Obrador, en el sentido de que ya acabó con la corrupción en el gobierno, debería darse una vuelta a la Aduana de Juárez, para que verifique una de las tantas denuncias que se exponen por parte de los usuarios.

Lo último que se ha difundido, es que un líder llantero ha sido amenazado de muerte y señala al personal de dicha dependencia federal.

Héctor Ortiz Armijo presidente de Unión Ecológica de Llanteros, es quien hace responsable de las actuaciones ilícitas a la gente de la administradora de la Aduana, Norma Yrasemana Deirdre Bazán Mayagoitia.

Insiste el activista, en que persiste la corrupción, pero como él no se puso de modo, vinieron las amenazas, por lo cual la hace responsable de lo que le ocurra a él o su familia.

……………………

El presidente López Obrador está llegando al grado de la desesperación, porque ve que las cosas han cambiado muchísimo, en un giro de 180 grados, en cuanto a la percepción que la gente tiene de él.

Se trata de un presidente aislado, que tiene una sola visión de las cosas –la de él mismo- y la impone a su gabinete, pero además quiere hacer lo mismo con todo el país.

El asunto es que las conferencias mañaneras ya son insinuantes y las encuestas arrojan que hay un desencanto marcado que se va reflejando a pasos agigantados. Ya sale reprobado en las mediciones estadísticas.

Así que por eso quiere hacer un último intento de darles lo poco que le queda a los de Morena, para que ganen y conservar la mayoría en los congresos.

Los legisladores habían mandado hasta después de junio del 2021, el proceso de revocación de mandato y había aceptado, pero ayer ya dijo que quiere la consulta en marzo, antes del proceso electoral.

No está dispuesto a esperar después de las elecciones, sino que quiere jugarse la última carta, porque ya avizora que sus morenos van resultar chamuscados y lo mismo le pasará a él si se espera más meses.