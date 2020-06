DESENTUERTOS: LA TENTACIÓN DE LAS DÁDIVAS A LOS DIPUTADOS

*LA TENTACIÓN DE LAS DÁDIVAS A LOS DIPUTADOS

*SE ALISTA DIPUTADO RUBÉN AGUILAR PARA LA ABYECCIÓN

*MARU CAMPOS EN EL ‘TOP FIVE’

*SE LE CUECEN HABAS A TENA POR REGRESAR

A menos que recurra a algún premio millonario, como acusaron en su momento a César Duarte, cuando la mentada bursatilización de la deuda, no se ve que pueda pasar la reforma electoral de Corral.

Debe estar alistando la cartera el gobernador –más bien la cartera del pueblo-, para asegurar la votación requerida.

El detalle es que se ha catalogado asimismo en innumerables ocasiones, como un tipo honestote, honrado, así que se le caería todo el teatro si recurre a la corrupción, como sería el otorgar dádivas a quienes lo apoyen en el Congreso.

Los números no cuadran, ya que se dice que lo más que podría asegurar, así nomás porque sí, serían 15 votos ya en votación del pleno, cuando se requieren 22 manitas arriba.

Hay panistas que van contra la casa, porque quieren asegurar la chuleta en la eventual administración de Maru Campos.

Son: Marisela Terrazas, Jorge Soto y Rocío González y son de las que impiden que llegue a buen puerto la reforma que incluye las elecciones primarias.

Así las cosas.

…………………………

Y hablado de diputados, uno de los que siempre se ven más feroces, es el del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar, pero no siempre guarda esa radicalidad hasta el final.

A la hora de la hora el adulto mayor se las arregla para negociar posiciones, billetes u otros beneficios.

A veces dice que no, no y no, pero ya con las cosas planteadas de frente, otorga un tímido sí y se calla la boca.

Por eso comentan que aunque ahora se oiga como demócrata rabioso, no se descarta que sucumba ante los cañonazos de dinero que le lancen desde Palacio.

…………………………

Mientras la batalla se centra en el Congreso, la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, sigue posicionándose en las encuestas.

Tal es el caso de la última de Massive Caller, donde aparece en el ‘Top 5’ de los presidentes municipales del país.

Están: Enrique Vargas, alcalde del Huixquilucan, Estado de México; Maki Ortiz, alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas; Eliseo Fernández, alcalde de Campeche, Campeche; Renán Barrera, alcalde de Mérida, Yucatán; así como María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua.

Le dieron un índice de aprobación de 60.1%, cuando la máxima fue de 66%.

…………………………

Dicen que el presidente de Cuauhtémoc, Carlos Tena, está ansioso por regresar de su licencia obligada por causas de la salud y poner orden entre la tropa.

Aunque su estado de salud no es adecuado todavía, se le cuecen las habichuelas por retomar el poder, ya que su suplente ha querido borrarlo del mapa.

Algo parecido a cuando el rey de las salchichas, Eugenio Baeza Fares, en Chihuahua, se apropió de la presidencia municipal tras la licencia de Javier Garfio Pacheco.

Pero en una de esas, Garfio regresó y Baeza no tuvo más remedio que irse, con la cerviz agachada.

Acá en Cuauhtémoc ya daban por muerto a Tena, pero todo parece indicar que está más vivillo que nunca.