DESENTUERTOS: LE ABREN CAMPO AL FANTOCHE ‘AVIADOR’

*MAL SE VIO DOÑA EVANGELINA MERCADO

*SE DECLARA PENICHE INCOMPETENTE

*CONFIRMAN ‘GANSOS’ RECESIÓN TÉCNICA

Nadie le discute a Maru Campos su osadía, al aventurarse no sólo a proponer un proyecto de alumbrado público que concesionaría el servicio a particulares durante 15 años, sino que haya estado dispuesta a someter su propuesta a consulta ciudadana y además pagarla con recursos de su administración.

Nueve millones de pesos que serían necesarios para otros proyectos con altas necesidades, e incluso posibles obras públicas y educativas, de desarrollo social, seguridad, etcétera. Pero no, la funcionaria decidió gastar ese dinero en un plebiscito que ella no tenía obligación alguna de pagar (¿le ganó la ambición?).

En pocas palabras apostó, pero para su desgracia… perdió. Digamos que actuó como empresaria, pero con dinero de los chihuahuenses, que no era de su bolsa y se perdieron esos recursos, aunque también por el lado político, algunos dicen que confió demasiado en su arrastre electoral que demostró anteriormente y ahora simplemente los ciudadanos la mandaron por un tubo.

Apostó su capital político y no sólo perdió el plebiscito, sino al parecer su posibilidad de ser candidata del PAN a la gubernatura.

Con el pretexto de que en las urnas ya no le va bien, afirman que el gobernador Corral la desplazaría para meter a su socio Gustavo Madero, mejor conocido como el “piloto aviador” número uno de Palacio, al que ahora le da además por maltratar mujeres y hacer fantochadas para llamar la atención, en lugar de demostrar que le gusta el trabajo.

…………………………

Mal se vio Evangelina Mercado en el Consulado de Estados Unidos en Juárez, al no conseguir que los periodistas invitados por ella, accedieran a documentar el convenio que firmaría el gobernador Javier Corral con dicha sede consular.

De Gobierno del Estado se generó la invitación a los medios de comunicación, sin embargo a la hora de llegar, no dejaron entrar a los reporteros, camarógrafos y fotógrafos.

Se sabe que el Consulado tiene políticas muy estrictas en cuanto al ingreso de personas, lo cual debería saber Mercado, pero salió a relucir que no tiene la más mínima idea de las necesidades de la prensa y lo que hizo fue un gran Oso, aparte de hacer perder el tiempo a la gente.

…………………………

La Fiscalía del Estado no ha dado resultados en materia de investigación, prevención, ni persecución del delito, sin embargo su titular César Augusto Peniche opina que es correcto que los cárteles de las drogas de México sean considerados como organizaciones terroristas.

Las corporaciones a su cargo no se han aplicado a proteger a los chihuahuenses y realmente se ve mal opinando sobre el tema, porque se supone que el reconocimiento de dicha categoría en los narcos del país, implicaría que Estados Unidos le entraría con todo a su persecución, incluso por encima de las atribuciones de las dependencias de seguridad de México.

Es una opinión que correspondería en todo caso a los ciudadanos o a los actores políticos, no a los operadores de la seguridad, que dan a entender que fracasaron, que no pueden con el problema. O tal vez sólo se proyectó.

…………………………

Con sopa de lengua han querido mangonearse a los mexicanos durante el último año, en el sentido de que la economía va bien, sin embargo la realidad es otra y poco a poco empiezan a reconocerlo los representantes de la 4T.

Ayer de plano con los datos del INEGI ya no pudieron ocultar que hay una recesión técnica y el coordinador de los diputados de Morena Mario Delgado, reconoció que México va en ese camino.

Más tarde el secretario de Hacienda reconoció que “cuando hay desaceleraciones que entran a ese nivel, la verdad es que con un punto más o menos eso es irrelevante, el tema que hay que atender es que le economía está creciendo a niveles muchísimo más bajos de lo que serían deseables”. Quiso decir que la economía va para atrás, como los cangrejos

El Inegi informó que corrigió a la baja la serie de datos del PIB en los últimos trimestres, lo que reveló que la economía mexicana se contrajo 0.1% tanto en el segundo como en el primer trimestre de 2019, al igual que en el cuarto período de 2018.

Se trata de no sólo dos trimestres consecutivos a la baja, sino de tres periodos seguidos, lo que encuadra en la definición de recesión técnica.

Los empresarios nacionales y extranjeros no quieren soltar el billete, no quieren invertir, porque no tienen confianza en este gobierno y claro que el crecimiento es cero.

Sin meterse a tantas explicaciones técnicas, hay un dicho popular que dice: “El que no avanza retrocede”, lo cual pudiera aplicarse a la actual situación económica del país.