DESENTUERTOS: LEVANTAN CELOS RAFA ESPINO Y PÉREZ CUÉLLAR

*LEVANTAN CELOS RAFA ESPINO Y PÉREZ CUÉLLAR

*GUARROS NO PROTEGIERON A RAÚL ÁVILA

*GASTARÁ PARRAL EN PRUEBAS DE COVID A GENTE SIN SÍNTOMAS

*DIPUTADO FEDERAL Y JOOB QUINTÍN HACEN PLAN

El profesor Martín Chaparro, de Morena, se sintió agraviado, por la iniciativa de Coparmex en la ciudad de Chihuahua, de organizar el foro “Diálogos por Chihuahua”, a donde acudirán varios políticos de diferentes partidos que han manifestado su intención de ir por la gubernatura en el 2021.

Según la visión del presidente estatal del partido referido, con esa acción de los empresarios, lo que pretenden es imponer candidatos en los diferentes institutos políticos.

Así que Jorge Cruz Camberos, presidente de la Coparmex Chihuahua, le contestó que debería practicar la imparcialidad, la tolerancia y respetar la libertad de expresión, porque es un ejercicio válido, como siempre se ha hecho en cada proceso electoral por parte de diferentes agrupaciones, no sólo Coparmex.

El detalle es que de Morena sólo invitaron a Cruz Pérez Cuellar y a Rafael Espino de la Peña y ahí fue donde tal vez Chaparro se sintió ofendido, porque no han de ser sus gallos. A lo mejor por ahí va la inconformidad. Sería tal vez Víctor Quintana el macizo de Chaparro, porque hasta donde sabemos Juan Carlos Loera de la Rosa tampoco es santo de su devoción.

…………………………

El diputado Mario Mata Carrasco, se convertitía en una piedra en el zapato para el gobierno federal, al decidirse a tramitar amparos a favor de cciudadadnos a quines la CFE quiera cortarles la energía en medio de la pandemia.

Se puso de acuerdo el legislador federal, con el presidente del CDM panista en Juárez, Joob Quintín, para hacerles la invitación a quienes deseen entrarle a dicho esquema de protección de la justicia.

“En Acción Nacional estamos contigo y queremos ayudarte, ampárate”, es la invitación que difundieron.

Los quejosos acudirían al edificio del PAN, en 5 de mayo y 16 de septiembre, donde llevarían recibo de luz vigente y credencial de elector.

…………………………

Presumió el presidente de Parral, Alfredo Lozoya, alias “El Caballo”, que contará con pruebas para aplicar a personas que no presenten síntomas de Covid- 19 pero se tiene la sospecha o el temor.

Sobre todo enfocado el tema a las empresas de “la capital del mundo”, para que se las apliquen a los trabajadores, para dar certeza de la salud de los mismos y se haga entonces sí, la apertura segura.

No dijo qué costos asumirá el gobierno municipal de Parral por ese proyecto. No queremos decir que lo ocultó. Nomás no lo dijo y ya.

…………………………

No hubo guarura que protegiera al jefe Arturo Ávila Ibarra, de la peligrosa amenaza.

Ayer se dio a conocer que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), resultó positivo al Covid-19, de tal manera que se puso en cuarentena obligada.

No quiso exponer más a su gente y se fue a casita, a descansar y seguir las recomendaciones médicas.

Su superior, es decir el presidente Armando Cabada, acudió asimismo al Centro Médico de Especialidades, a realizarse una segunda prueba, en compañía de su esposa Alejandra Cabada, para ver si ya superó ese positivo que dio hace unos días.

Si ya está sanote, le saldrá al toro nuevamente, para supervisar de cerca a sus subordinados, para que rindan resultados, pese a que muchos laboran desde sus casas.