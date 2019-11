DESENTUERTOS: LIMA ASPEREZAS CABADA CON CANO VILLELA Y SILVADORAY

*MANUEL SOTELO VUELVE A LA CARGA CONTRA ‘ENANOS’

*¿SE RESIGNA CORRAL A QUE NO EXTRADITEN A DUARTE?

*SE PANIQUEAN EN COBACH POR SUPUESTO MOCHE A BECAS

Tras la serie de roces que ha vivido la representación del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM), con el presidente armando Cabada, al parecer ya pasó a otro nivel y finalmente decidieron limar asperezas.

Y es que ayer el alcalde decidió acudir a la última sesión de la Asamblea Ordinaria de dicho organismo, donde fungió como invitado especial.

Acudió en compañía del administrador de la Ciudad, Rodolfo “El Güero” Martínez Ortega; así como del tesorero Gerardo Ronquillo y el oficial Mayor Víctor Ortega.

Ahí estuvo Arturo Silvadoray, titular de la mesa directiva del SUTM, así como Héctor Cano Villela.

…………………………

Dicen que el líder los transportistas en Juárez, Manuel Sotelo, no se quedará de brazos cruzados, esperando a que el Gobierno del Estado construya por sus pistolas, los mentados puentes enanos en la avenida De las Torres.

Afirman que el empresario pretende seguir llevando el tema a donde sea necesario, porque es una demanda de su gremio, el buscar que las obras públicas se realicen en función de la necesidad de los ciudadanos.

Dichos puentes serían de 4 metros, cuando lo que se requiere para que los vehículos altos no se ensarten, es que sean de 5.5 metros.

El actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Rogelio González Alcocer, ha sido señalado como entreguista a Corral, porque no respaldó la demanda de los transportistas.

…………………………

Al parecer Javier Corral ya se está resignando a que su innombrable enemigo, no sea extraditado a México para aplicarle la justicia.

Así quedó en claro ayer en la rueda de prensa que atendió en la capital de Chihuahua.

Cuando le preguntaron si sería un fracaso el hecho de que no fuera mandado a este país el ex gobernador César Duarte, la respuesta fue: “si esto no ocurriera no es un fracaso del gobierno de Chihuahua, sería un fracaso de la justicia en su conjunto”.

Así que algo ha de estar analizando ya Corral, para que se exprese en ese sentido.

De hecho el propio López Obrador dijo en el paso mes de septiembre pasado, que la extradición de Duarte estaba mal fundamentada, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo que revisarla para volverla a presentar. Sin embargo, dijo que los detalles solo los conoce el canciller Marcelo Ebrard.

O sea que el caso depende de Marcelo y quién sabe qué instrucciones tenga el ex jefe de Gobierno del DF, para proceder en este caso.

…………………………

Los padres de familia y estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach), andan paniqueadones, debido a que traen el rumor de que a algunos ya no les darán la Beca Benito Juárez.

Anduvo circulando un mensaje, en el sentido de que les serán suspendidos los apoyos económicos en algunos planteles de la ciudad de Chihuahua, pero los nervios se les pusieron de punta a algunos en el municipio de Juárez.

Se afirmaba que la suspensión sería por falta de presupuesto.

Sin embargo la autoridad federal no ha emitido posicionamiento.