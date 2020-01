DESENTUERTOS: MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES DE LA VISITA

*MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES DE LA VISITA

*SE ENSAÑA EL PRESIDENTE CON CORRAL

*CABADA EN EL ÁNIMO DEL ‘PRECISO’

* DIPUTADOS DE MORENA LE TIRAN A LOS ‘ENANOS’

En Ciudad Juárez, el presidente López Obrador anduvo encampañado, halagando los oídos de ciertos públicos, sin embargo el tema más importante y que vino a traer desde principios del año pasado, quedó sepultado.

Hace un año, prometió transformar la vida económica de los residentes de la zona fronteriza, pero a 12 meses de aquel resonar de campanas, las cosas siguen igual o peor.

Los juarenses no vieron beneficios relevantes en sus bolsillos, ya que poca gente recibió incremento de salarios y nadie se benefició porque no hubo rebajas en gasolinas o precios más baratos de productos, a los que se les quitaría un 8 por ciento de IVA. Todo fue una pantomima, por eso ya no volvió a hablar de eso.

Los empresarios organizados a través del Centro coordinador empresarial (CCE), fueron relegados, precisamente para que no le recordaran en público al presidente, sus compromisos hechos en el 2019.

Todo lo demás fue exhibición pura del “preciso”, populismo. Políticos de siempre disfrazados con una careta de supuesta apertura al público.

…………………………

Precisamente, esa estrategia de posicionamiento que anduvo haciendo el “Prejidente”, permitió que los convocados en el gimnasio del Cobach, le dieran una repasada de antología al gobernador Javier Corral.

Le dio por su lado al titular del ejecutivo en Chihuahua, sin embargo cuando tuvo la oportunidad, no se compadeció para parar la masacre.

Los beneficiarios de los programas federales fueron utilizados como arma política.

No dejaron hablar casi a Corral y AMLO se solazó.

En Casas Grandes le recetaron la misma dosis.

En una gira anterior, los convocados por la 4T también abuchearon a Corral. Así que ya lo agarraron de carrito.

…………………………

Para quienes tienen aspiraciones políticas, no está nada mal estar en el ánimo del presidente de la república.

Armando Cabada fue considerado para andar en los cuatro eventos de López Obrador el pasado viernes, desde la reunión nacional de seguridad.

Eso ya por si solo es importante, porque no siempre consideran a los alcaldes en eventos de tal magnitud, por muy anfitriones que puedan ser.

Además, al independiente le aventó su ‘flower’, al ponerlo como ejemplo de constancia y colaboración en materia de seguridad, ya que ha mandado la información requerida de forma diaria, desde que empezó la administración de la 4T.

En corto, cuando el alcalde le presentó a su padre Don Arnoldo al ‘Peje’, éste último refirió que “tenía un buen hijo y debería sentirse orgulloso”.

“¿Cómo ves papá?- le pregunté yo después. -Vamos bien, me contestó con una sonrisa”, escribió por su parte el presidente municipal en su muro.

…………………………

Los diputados federales de Morena tienen compromiso de continuar exigiendo modificar los proyectos de los puentes de la avenida De las Torres, denominado de forma peyorativa como “enanos”.

Ulises García, Francisco Villarreal y Esther Mejía, realizaron otra rueda de prensa, ahora en un conocido café de la localidad, donde insistieron en que el gobierno del estado de Chihuahua, se está pasando por el arco del triunfo normas federales al hacer tan chaparrones los pasos.

Palacio estatal ha reiterado que serán de 4.20 metros de altura y no de 5.50. como pide también la asociación de transportistas encabezada por el empresario Manuel Sotelo Suárez.