DESENTUERTOS: NO RAJA LEÑA MOCKEN Y SIGUE PICANDO PIEDRA

*NO RAJA LEÑA MOCKEN Y SIGUE PICANDO PIEDRA

*CINCO PUENTES SEGUIRÁN ‘ENANOS’

*JOOB Y CORRAL ACTIVAN PLAN, ¿PERO SEPARADOS?

*SE GANA PÉREZ CUÉLLAR A DEFENSORES DE LA BOQUILLA

Javier González Mocken seguirá en su intento de ser nominado por la presidencia municipal de Juárez.

Su principal carta de presentación será la cantidad de votos obtenidos en la pasada contienda del 2018, donde le disputó de tú a tú al independiente Armando Cabada Alvídrez.

En aquel tiempo traía popularidad, por haber terminado la gestión en la presidencia de Juárez, cuando el también priista Enrique Serrano se lanzó como candidato a gobernador.

Eran otros tiempos, pero ahora la situación pudiera complicarse más, porque al interior de Morena, la candidatura la van a pelear rudo diversos personajes que sienten que la traen con ellos.

En una de esas, si Juan Carlos Loera de la Rosa no logra la candidatura a la gubernatura, le dan la local como premio de consolación.

Mocken es apoyado por Cruz Pérez Cuéllar, pero no se sabe quién más de peso esté de su lado.

………………………

De los siete enanos, sólo crecieron dos y los otros cinco siguen contemplados igualmente chaparros.

No es el cuento de Blanca Nieves, sino que de los 7 puentes (2 elevados y 5 deprimidos) a construirse en Ciudad Juárez próximamente, solamente a dos se les respetarán los 5.50 metros de altura que se requería. Los superiores o elevados.

El resto, serán de 4.30 metros.

Así que el corredor intermodal de Las Torres no será apto para la circulación libre de trailers, como lo exige la ciudad, por su vocación maquiladora.

Predominarán los puentes bautizados como “enanos”.

………………………

Los panistas andan alebrestados en Ciudad Juárez, con esa encomienda de que quieren “recuperar” el gobierno municipal.

Con motivo de la activación del Sistema PAN, se supo de al menos tres reuniones donde les hicieron reflexionar sobre la importancia de ponerle al marro, para no hacer el ridículo otra vez en el 2021.

Activaron a los cuadros juveniles, a los más viejones y aparte a los que trabajan en el gobierno estatal y regidurías.

Las dos primeras reuniones se realizar en el vetusto edificio del PAN, en la 5 de mayo y la tercera fue en un hotel, donde estuvo presente hasta el gobernador Corral. Las dos primeras fueron encabezadas por Joob Quintín.

Ya no se supo si el líder del CDM fue invitado a la reunión con el gobernador y su hermana Lety, porque hasta donde se sabe, el hombre no es santo de la devoción del jefe de Palacio, así que de entrada sin unidad no habrá éxito.

………………………

Hablando del senador Pérez Cuéllar, éste sigue definiendo su agenda muy particular, en busca de posicionarse en el espectro estatal de Chihuahua.

El juarense lanzó el mensaje otra vez a la Conagua, para que no abra la llave de presa La Boquilla y se lleven el preciado líquido al estado de Nuevo León.

Le apuesta el político, a que se privilegie el diálogo, antes que las decisiones autocráticas.

Sus compañeros legisladores no han querido disentir de las decisiones del gobierno de AMLO, y con su omisión prácticamente lo aplauden.

Con el gesto de Pérez Cuéllar, se gana a un importante sector de por lo menos tres municipios, donde contar con agua representa la sobrevivencia de sus habitantes dedicados principalmente a la producción.