DESENTUERTOS: OTRA VEZ EXHIBEN A ALEJANDRA DE LA VEGA

*OTRA VEZ EXHIBEN A ALEJANDRA DE LA VEGA

*SE PONE BELIGERANTE EL MAGISTRADO

*CORONAVIRUS ‘APOCALÍPTICO’

*BURÓCRATAS TRABAJARÁN VÍA REMOTA

Nuevamente se utilizó la máxima tribuna de cobertura mediática del país, para exhibir a la secretaria de innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua.

Y fue el mismo funcionario, el que se deschongó contra Alejandra de la Vega.

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), se puso incluso bravucón y hasta la retó a que lo denuncie.

Pero esta vez no hubo respuesta de parte de ella ni de su padrino político, Javier Corral.

La vez anterior que acusaron de prepotentes a los empleados de las gasolineras de la familia De la Vega, ardió Troya acá en el rancho, pero no pasó de meros desgreñes.

A ver ahora qué se dice, porque según reveló el funcionario de AMLO, incluso cubrieron una multa de 350 mil pesos sin chistar por las máquinas que operaban de forma irregular.

………………………

Ayer lanzamos la pregunta: ¿contra quién se lanzará el magistrado? Obvio la referencia fue a Jorge Ramírez, quien fue detenido pese a tener fuero constitucional.

Se visualizaba que una vez liberado, anunciara medidas legales contra quienes ejecutaron la orden de detención, pero más contras los de la orden, lo cual se confirmó, cuando el personaje anunció que irá contra el mismísimo gobernador Javier Corral.

Así que la cosa se pondrá color de hormiga, porque le va a tirar a lo grande, ya que pedirá hasta la destitución. Ay nanita.

………………………

Por si había dudas de la gravedad de la crisis de salud, vino el decreto de cierres de negocios diversos y concentraciones de personas, al grado de que serán impedidos los ciudadanos, de estar hasta en parques o iglesias reunidos.

En diversos espacios, se escuchan mensajes inquietantes sobre lo que ocurre en el mundo a causas del coronavirus.

Se habla de que desde la segunda guerra mundial no había algún suceso que impactara tanto a la población del globo terrestre. Pero no es lo más grave, sino la realidad de que lo peor está por venir, con el incremento de infectados y muertos y la afectación económica, social, mental y de quién sabe cuántas cosas más.

Palabras como “hechos apocalípticos”, surgen a su vez con más insistencia.

………………………

Los gobiernos estatal y de Juárez trabajarán a control remoto en muchas de las áreas, como medidas emergentes para abonar a la cuarentena obligada para tratar de contener el Covid-19.

El gobernador Javier Corral y el alcalde Armando Cabada, hicieron los anuncios ayer.

En el caso del independiente, anunció que el 50 por ciento del personal se irá a su casa, unos días, mientras el panista Corral precisó que los burócratas despacharán vía remota, con las herramientas de internet, teléfonos y redes.

Ojalá realmente cumplan con el cometido de atender a la población, aunque sea por esas vías.

La que no está muy de acuerdo en que se cierren bares, restaurantes y otros negocios, es la alcaldesa de la capital, Maru Campos, sin embargo no le quedará más que acatar y colaborar, porque donde manda capitán no gobierna marinero.