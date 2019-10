DESENTUERTOS: PATRICIO, BLANCO Y MOCKEN SE ARRIMAN A LA LUMBRE

*REPARTIRÁ CORRAL AGUA EN PIPAS

*LES PARAN NEGOCIO DE CHUECOS A PAFOS, YAKOS Y CÍA.

Cruz Pérez Cuéllar echó la casa por la ventana al convertir su primer informe de actividades en un acto de arranque de campaña por la gubernatura.

Al evento se le arrimaron diversos personajes que lo van viendo como el candidato por Morena en el 2021.

No por nada el súper delegado Juan Carlos Loera de la Rosa ni se apareció por ahí, para no irle a engordar el caldo.

Del gobernador ni pensar que pudiera haberse acercado, ya que tienen pleito casado.

Los que si se vieron fueron Ricardo Monreal, Arturo Hernández Attolini, al igual que la también senadora de Chihuahua, Bertha Caraveo.

También se observó al ex gobernador priista Patricio Martínez, al ex alcalde panista Juan Blanco y al ex alcalde priista Javier González Mocken, a los cuales pusieron en primera fila.

Acudió el empresario Tomás Zaragoza, mientras de la familia Fuentes acudieron Gustavo y Denisse.

…………………………

Hablando del gobernador Corral, hoy andará en Ciudad Juárez.

Tendrá una agenda de trabajo en colonias de alta vulnerabilidad social.

Primero, acudirá a la zona de “Los kilómetros”, donde supervisará la entrega de pipas de suministro de agua potable, ya que la han sufrido feo por allá con esa cuestión.

Estará sobre la carretera a Casas Grandes, en el kilómetro 30, a la altura de la calle Vinagrón.

Asimismo estará en la entrega de uniformes escolares en la primaria Justo Sierra Méndez, en la calle Tabaco número 7312, de la colonia Felipe Ángeles.

…………………………

Los vendedores de autos ‘chuecos’ de La Curva, así como los pafos de diferentes grupos, han de andar que no los calienta ni el sol, luego de que en el Senado le dieron pa´trás al artículo transitorio de la Ley de Ingresos 2020, donde se contemplaba la regularización de vehículos internados de forma ilegal a México.

Encorajinados andan también los integrantes de El Barzón, así como su líder moral, Eraclio Rodríguez, alias ‘El Yako’, quien ya andaba flotando sobre las olas, porque ya estaba apalabrada la inclusión del texto que daría entrada al proceso para arreglar los carros también denominados ‘chocolates’.

El ahora flamante diputado federal entró en ira y arremetió hasta contra el propio presidente del Senado, Ricardo Monreal, a quien llamó cacique. No le importó que el legislador fuera de su mismo partido, Morena.

Como se vería afectado en su patrimonio, no se detuvo ‘Yako’ y despotricó duro. Dicen que el susodicho ya soñaba que hacía el negocio de su vida.

Las que respiraron profundo fueron las armadoras de autos nuevos. Bueno, más bien los empresarios que las encabezan y que presionaron bastante para que los legisladores no dieran ese paso considerado en falso que las pondría en riesgo económico.