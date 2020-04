DESENTUERTOS: ‘RAMBO DEL ICE NUNCA SE DETUVO’

*‘RAMBO DEL ICE NUNCA SE DETUVO’

*LE QUIEREN SACAR RAJA POLÍTICA AL COVID-19

*VISUALIZA BORRUEL HUESO PA’L 2021

*DESAIRA CORRAL BLOQUE OPOSITOR A AMLO

Autoridades municipales insisten en que el Rambo de ICE que se queja de supuesto miedo creíble y persecución con disparos de arma de fuego por parte de policías municipales, no fue más que una simple acción de prepotencia por parte del agente estadounidense.

Simple y sencillamente no quiso pararse cuando le ordenaron hacerlo y se le hizo fácil darse a la fuga, originando que lo siguieran por sujeto sospechoso, como se hace con cualquiera que se niega a detenerse pese a traer varias patrullas tras de sí.

Probablemente hasta ebrio andaba o intoxicado con alguna otra sustancia y se sintió con las agallas para huir y esquivar a los uniformados.

Y no es que los polis locales sean unos angelitos, sin embargo afirman sus representantes, que hasta el jefe de seguridad del Consulado observó los videos y concluyó que su muchacho se pasó de vivo.

No obstante, hay que esperar los resultados de las investigaciones oficiales.

……………………

Se le prendió el foco al gobernador, y pensó que hay que sacarle raja a la actual crisis del Covid 19, así que en lugar del aburrido nombre de “Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar”, lo manejarán en la práctica con algo más apego al marketing político.

Pensaron que se escucharía mejor: “Chihuahua Adelante… con el gobernador Javier Corral”, para efectos mediáticos, así que de esa forma lo manejarán.

Le diseñaron obviamente su respectivo logo, con formas tipo campañeras y los colores del PAN: azul y blanco. Y de pilón el amarillo, por aquello del PRD en alianza futura, pensarían los malpensados.

……………………

Otro que también se quiere colgar de la pandemia para hacer campaña, dicen, es el ex candidato a la gubernatura, Carlos Borruel.

Afirman que tras entregar un túnel sanitizante al ISSSTE, le agregaron unas palabrejas “sospechosas”.

Chihuahua Bien le escribió la familia del actual titular de la Coesvi, con lo cual algunos interpretaron que trae las dos iniciales del susodicho que quiere volver a ser el candidato del PAN, para tumbar a Maru Campos eventualmente a Gustavo Madero.

Y en caso de no lograr la candidatura, dicen, al menos tendría la oportunidad de negociar algo para el próximo sexenio, ya sea para él o alguno de sus retoños, como lo sería el propio Borruelito, sí, el Junior que ha sido todo un escándalo.

……………………

Cada día va tomando más forma una fuerza opositora, al régimen de la 4T.

Y no son propiamente los partidos políticos.

No han sido solamente los empresarios agremiados, sino además algunos gobernadores que se han manifestado de forma abierta, contra los estilos o formas del actual presidente.

E fin de semana por ejemplo, se pronunciaron los gobernadores de Jalisco, el emecista Enrique Alfaro; de Coahuila, el priista Miguel Riquelme; de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca; y el independiente, Jaime Rodríguez, de Nuevo León.

Se quejaron del maltrato y abuso por parte de la Federación y demandaron un cambio en el pacto fiscal.

Lo raro fue que Javier Corral no se suscribiera, porque se ha pronunciado en el mismo sentido anteriormente.

Ahora dicen que no quiere confrontarse de forma abierta con AMLO, porque trae varios intereses con él, como el hecho de que la extradición de César Duarte depende de cierta forma de la voluntad del presidente.

Otros afirman que ese bloque lo lidera Alfaro y Corral no quiere ser plato de segunda mesa en ese grupo, sino que en todo caso quisiera ser el cabecilla, pero no lo es y mejor no se alinea.