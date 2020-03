DESENTUERTOS: EL RECLAMO DE LOERA A CORRAL

*RECLAMA LOERA A CORRAL POR PARARSE CUELLO

*ABRAZO SOLO PARA BARRIO; FUCHI A FRÍAS

*CHELA ORTIZ AVIENTA GANCHO CONTRA EL CUACO

*DAN PALO A SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE CABADA

El gobernador Javier Corral vino a repetir el informe que dio en otros municipios, donde “invitaron” a empleados del gobierno del estado, a llenar espacios del Centro Cultural Paso del Norte.

Ne redes sociales, se notó asimismo que obligaron a voceros de diversas dependencias, a realizar comentarios positivos, en redes sociales, mientras se transmitía el informe en vivo, como una forma de contrarrestar los comentarios desfavorables de la población abierta.

Tras enumerar las obras e inversiones del 2019, Corral comentó que no sólo eran recursos del estado, sino muchos eran de gobierno federal, luego de lo cual se dirigió a Juan Carlos Loera de la Rosa, el delegado en Chihuahua, a quien le dijo que para que no dijera que no reconocía esa parte.

“Para que no digas que no reconocemos las cosas”, espetó.

El gobierno federal hará inversiones en los hospitales de cancerología y de especialidades, así como en el proyecto del Chamizal, donde incluirá el estadio de futbol para Bravos, propiedad de Alejandra de la Vega.

Entre los asistentes al tercer informe, se vio a la mayoría de los secretarios estatales, así como al presidente de Juárez Armando Cabada y su esposa Alejandra, así como el cónsul de Estados Unidos en Juárez, John Tavenner.

En primera fila estuvo Francisco Barrio Terrazas, el tutor de Corral, así como el presidente del Congreso del estado, René Frías, a quien el gobernador le negó un abrazo que le ofrecía al término del discurso. Lo dejó con las manitas preparadas.

Entre los asistentes también se observó a la hermana favorita del gobernador, es decir Lety Corral, al presidente local del PAN Joob Quintín y la diputada de Juárez, Marisela Terrazas, hechura por cierto del ex gobernador Barrio.

La priista Graciela “Chela” Ortiz quiere hacerse notar en el estado, para lo cual agarró de costal de box al municipio de Parral, donde gobierna ya saben quién.

Aprovechó la suspirante por la candidatura a gubernatura, una visita que hizo a dicha localidad, para aventar un puyazo contra quien le cayera el saco.

Dijo que Parral y el sur del estado se encontraban abandonados, ante la falta de respuestas de las autoridades para la gente.

Aunque según eso el guamazo era para el gobierno federal y el estatal, a todos les quedó claro que el destinatario fue también el alcalde de dicho municipio, es decir Alfredo “El Caballo” Lozoya, posible competidor en la elección del 2021.

La solicitud de revocación de mandato al presidente Armando Cabada no procedió, según precisó el IEE, tras la solicitud que presentaron ciudadanos de Juárez.

Fue improcedente, según explicaron, porque debió presentarse después del 10 de marzo de este año, al ir la mitad de su mandato.

Así que se prevé que los ciudadanos presenten nuevamente la solicitud y quedaría pendiente el tema.

Cuando ciudadanos presentaron la solicitud de revocación de mandato contra Javier Corral en Chihuahua, les contestaron que era improcedente, porque no existía una figura previa al momento de que fue electo, es decir que la ley no era retroactiva.