DESENTUERTOS: SE ENVALENTONA CORRAL Y AMAGA HASTA A PANISTAS

*SE ENVALENTONA CORRAL Y AMAGA HASTA A PANISTAS

*MARU Y PÉREZ CUÉLLAR ANDAN DESCOSIDOS

*¿SERÁ LA HORA DE HERRERA, HERNÁNDEZ Y MEDINA?

*LA VIOLENCIA DE BELTRÁN Y EL ATAQUE A LOS MEDIOS

Anda envalentonado Javier Corral y ya mostró la espada, con la que pretende seguir el descabezadero de quien proceda.

Siente que es su momento político tras la captura de César Duarte, así que tiene que aprovechar para subir en la ola.

Quiere seguir sembrando el terror, según él sin misericordia alguna, así sea quien sea.

La frase textual es: “No me importa si en esa red de corrupción haya líderes sociales, empresariales y religiosos, o incluso, miembros de mi propio Partido (el PAN)”.

“No tendrán titubeo, ni negociación alguna”.

“No vine a cuidar ninguna aspiración política de nadie, de ningún Partido; ni a usar a la Fiscalía con intenciones electorales o para ‘controlar la sucesión”.

“Hay de todo: los que se tratan de colgar medallas que nos les pertenecen, los que se andan curando en salud, otros que empiezan a hacerse las víctimas y apuran a la Fiscalía a terminar las investigaciones en su contra”.

Los puyazos fueron principalmente para la alcaldesa Maru Campos y para el senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar.

Dichos comentarios del gobernador Corral, se dan en el contexto de la detención del ex gobernador César Duarte y de la existencia de una supuesta lista con los nombres de personajes principalmente políticos, que habrían recibido dinero ilegal de parte del antecesor priista.

Tanto Maru como Cruz son parte de los aludidos que habrían firmado tras recibir cantidades millonarias, como supuestos pagos por ser aliados de Duarte.

Obviamente ellos lo niegan rotundamente e incluso Maru Campos lo juró por la memoria de su difunto padre.

Cruz reta a que las firmas sean revisadas por peritos especializados.

Además Maru pidió hasta por escrito que ya se cierre la investigación, por una denuncia que interpuso el entonces candidato del PRI a la presidencia de Chihuahua, Alejandro Domínguez, precisamente por la acusación de que habría recibido dinero de Duarte.

Una frase más que soltó el gobernador Corral: “No ha habido ni habrá tratos preferenciales o especiales; no seré tapadera de nadie; los criterios de oportunidad los establece la ley y los conceden los jueces, no el Gobernador”.

Aquí es donde muchos se preguntan entonces por personajes de la anterior administración, que no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa: Jaime Herrera (ex secretario de Hacienda), Pedro Hernández Flores (ex secretario de Salud), Everardo Medina (ex subsecretario de Obras Públicas), por citar unos pocos ejemplos.

Ellos tres fueron mencionados en incontables ocasiones, por estar presuntamente involucrados en actos irregulares en la administración de César Duarte, así que habría que esperar a ver si “los jueces” deciden enjuiciarlos. Valga la redundancia.

Pasando a otro tema, la nota la dio también el fin de semana; el empresario de los medios de comunicación en Cuauhtémoc, Israel Beltrán Montes.

El susodicho agredió verbalmente a una periodista de nombre Brenda Chacón.

En vivo, la humilló, por lo cual ella abandonó el micrófono y posteriormente el video donde se aprecia lo sucedido, circuló profusamente en redes sociales, hasta que llegó al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, donde comanda Emma Saldaña Lobera, quien rápidamente emitió un posicionamiento de solidaridad con dicha mujer.

Luego advirtió que desde dicho Instituto solicitarán que se analice la cancelación de las concesiones de radio de Beltrán Montes, por misógino.

La verdad es que sí es muy agresiva la actitud del susodicho, pero también llama la atención que no simplemente se pida el castigo del responsable, sino que se actué de forma directa contra el medio de comunicación, independientemente de que ahí trabaje o sea dueño el presunto ofensor.

¿No será también la puerta a futuros cierres de otros medios que resulten incómodos para el poder en turno?