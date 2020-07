DESENTUERTOS: ¿SI CAEN MARU Y MADERO, QUIÉN ENTRARÍA DE EMERGENTE?

*¿SI CAEN MARU Y MADERO, QUIÉN ENTRARÍA DE EMERGENTE?

*ABRE CANCHA JOOB QUINTÍN A RAMÓN GALINDO

*DICEN QUE MARU RECIBIÓ 8 MILLONES DE DUARTE

*SE SUELTAN LOS DEMONIOS POR ELECCIONES 2021

Desde el gobierno federal parece que también empezaron a lanzar el mensaje de que Emilio Lozoya Austin vendrá a México, tras su extradición, con la lengua bien afilada, listo para ser campeón del karaoke.

“¿Quién pompó reformita?”, cuestionó AMLO en la mañanera de ayer, con lo cual resaltó que saldrán encuerados los líderes de los partidos que le aprobaron a Enrique Peña Nieto, la reforma energética en su momento.

Acá en Chihuahua la información causaría mella en Gustavo Madero, puesto que él era el presidente del PAN nacional y mucho se dijo que además de dinero, habría sido sobornado con la promesa de entregarle al PAN la gubernatura de Chihuahua. Válganos Dios. Eso sí sería un bombazo, al tener también los pelos de la burra en la mano.

Así que al caérsele eventualmente la candidatura a Maru Campos, también se le caería a Madero, por presunta corrupción, así que un emergente debiera estar calentando, para salirle al toro en lugar de ellos.

…………………………

En Juárez, las cosas no andan tan movidas como a nivel estatal, sin embargo de forma tímida algunos sacan algunas luces de bengala ocasionalmente, para que alguien los voltee a ver.

En este caso, el PAN con Joob Quintín al frente, lanza algunos mensajitos, al abrirle cancha en el edificio oficial de la 16 de septiembre y 5 de Mayo.

Invita a las sesiones de los miércoles (presenciales o virtuales), a funcionarios principalmente del Estado.

Este miércoles le tocará el turno a Ramón Galindo Noriega, a quien antes apodaban “El Cholo”, para que dé un panorama sobre los servicios que se otorgan a los juarenses en la oficina de Desarrollo Social.

…………………………

La que se queja es la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, de que la denuncia que interpuso Alejandro Domínguez, su ex contrincante político en el 2018, hubiera sido congelada y no se le haya dado finalización, luego de que no se aportaron pruebas suficientes para vincularla a proceso, por la acusación de que recibió dinero del ex gobernador priista.

De acuerdo a Javier Corral, se cuenta con las pruebas de que la presidenta de Chihuahua formaba parte de la nómina secreta de Duarte.

El propio abogado Jaime García Chávez, declaró anteriormente que Corral tenía dichas pruebas desde antes del 2016, donde al parecer le entregaron unos 8 millones de pesos a Maru.

Ayer mismo Corral exhibió a Maru, al decir que ya tenía su versión sobre esos hechos y es muy diferente a la que ella da públicamente.

Aprovechó para decir que no es cierto que hace un año que no la recibe, aunque reconoció que no hablará a solas, para no prestarse a malas interpretaciones, porque sí tiene diferencias con la mujer.

…………………………

La captura de César Duarte está desatando ya, todos los demonios en la política chihuahuense y parece que no hay vuelta atrás.

La ambición por el poder es mucha y todos los actores parecen estar radicalizándose, mostrando sus armas para una batalla que se vislumbra como muy violenta.

Ya no es de partidos, sino de grupos, donde no parecen respetarse ideologías ni afinidades pasadas.

Para el proceso electoral 2021, el único interés para dichos grupos, es el poder, a costa de lo que sea, donde ya arrancaron hostilidades con un desfile de instrumentos de guerra con los cuales ya tiraron las primeras balas, pero no se descartan cañonazos y bombazos políticos en las próximas semanas y meses.

Mientras tanto, los chihuahuenses aparecen sólo como espectadores, viendo la podredumbre de quienes se ostentan desde arriba y aspiran gobernarlos