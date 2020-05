DESENTUERTOS: SIGUEN PERFILADOS PÉREZ CUÉLLAR Y MARU

*SIGUEN PERFILADOS PÉREZ CUÉLLAR Y MARU

*LE DA ENFERMEDAD DEL HUESO A REALIVÁZQUEZ

*JEFE DE LA CES TRAE CELOS CON ÁVILA

*SE COBIJA LOERA DE LA ROSA CON MAZAHUAS

En los resultados de la encuesta de Massive Caller, publicados el pasado fin de semana, se ve posicionados a dos políticos principalmente, mujer y hombre.

Se trata de María Eugenia Campos, así como Cruz Pérez Cuéllar. La primera del PAN y el segundo de Morena.

Es un ejercicio interesante, porque los carea primero al interior de sus propios partidos y después los enfrenta con los demás.

Los dos salen triunfantes por encima de Gustavo Madero, así como Rafael Espino de la Peña y Juan Carlos Loera de la Rosa.

Se avizora una pelea codo a codo entre los dos personajes referidos.

Por una parte se sabe que Morena arrasó en Juárez en la última elección donde fue elegido AMLO, en el caso de las diputaciones, pero en la capital se tuvo un fenómeno donde Maru fue la que se reeligió y de paso habría hecho ganar a los diputados locales y federales.

As u vez en Juárez la alcaldía no la pudo ganar Morena, ya que Armando Cabada les arrebató la elección en una final de infarto.

Pero ahora en el 2021, el fenómeno de AMLO y Morena muchos dicen que no será igual, porque hubo un desgaste y viene una decadencia, así que en ese sentido se le verían mayores posibilidades al PAN, no obstante no hay que perder de vista que si va Pérez Cuéllar de candidato a la gubernatura, muchos lo siguen ligando mentalmente al PAN, porque ahí se formó y creció, donde incluso fue presidente estatal, de tal manera que potenciales electores lo verían como un activo conocido, blanquiazulino.

…………………………

Tras varios meses de estar casi de “aviador” en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), finalmente se le abrió una oportunidad a Ricardo Realivázquez, para dirigir un agrupamiento policiaco.

La salida de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, le abrió una cancha al ex pupilo de Jorge González Nicolás.

El gobernador Javier Corral tuvo buena impresión de las cualidades operativas de Realivázquez, en las reuniones de seguridad donde coincidieron, así que no tuvo empacho en palomearlo para que se haga cargo de la CES en Juárez, bajo el mando de Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo y obviamente de Emilio García Ruiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

…………………………

Tema aparte es la relación de Ricardo Realivázquez Domínguez con el actual titular de Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Cabe recordar que Realivázquez estaba más que bien parado en la SSPM, hasta que desde el centro del país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le impuso al presidente Armando Cabada, a un federal, con el pretexto de una mejor coordinación con el gobierno de AMLO.

El alcalde independiente aceptó y en una muestra de buena voluntad desplazó a Realivázquez y le abrió la puerta a Raúl Ávila Ibarra.

Realivázquez se quedó en la misma nómina, con proyectos especiales “de construcción”, pero no tenía buena relación con Ávila Ibarra, evidentemente.

Por eso ayer que comentó algo sobre la corporación que deja, la SSPM, sólo mencionó sobre su relación con el jefe operativo, Luis Aguirre, pero omitió hablar de Ávila Ibarra.

Así que habrá que seguir de cerca si se logra la coordinación real con la SSPM, desde la CES.

…………………………

La gente de la Secretaría del Bienestar, encabezada por Juan Carlos Loera de la Rosa, anda desafiante, sin respetar la sana distancia.

A diario van casa por casa, donde entregan diversos apoyos y pondrían o se pondrían en eventual riesgo de contagio.

El último evento del superdelegado fue la visita a la comunidad mazahua, donde analizaron la posibilidad de integrarlos a las Tandas del Bienestar.

“Estamos viendo el mecanismo para incorporarlos a la Tandas del Bienestar, felicitaciones a las mamás Mazahuas”, escribió Loera de la Rosa, en pleno día de las madres, donde se retrató con algunas de ellas.