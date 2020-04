DESENTUERTOS: SOY CHOLA DE LA MALECHOR, DICE SUSANA PRIETO

*SOY CHOLA DE LA MALECHOR: SUSANA PRIETO

*QUINTANA SILVEYRA SE GRABA EN EL MONTE

*CABALLO LOZOYA SE PONE REBELDE

*ENSEÑA EL COBRE EL PRESIDENTE

La abogada Susana Prieto es todo un personaje y lo demostró en una reunión con los empleados de la maquiladora Electro Componentes, donde les dio demostraciones de bailongo y les dijo que es muy honrada, que su servicios son gratuitos y que habla como chola, porque es oriunda de la colonia “Malechor Ocampo”.

Dicha litigante ha puesto a temblar a muchas maquilas en esta y otras ciudades fronterizas, por lo cual sí la tienen en consideración algunos de esos corporativos.

Ahorita la bronca es que están poniendo a trabajar a los obreros normalmente, pese a los brotes de Covid-19, o cuando los mandan a sus casas es con un sueldo a la mitad y en algunos casos se quieren ir de la ciudad sin indemnizarlos.

Así que las protestas no se han hecho esperar y Prieto los orienta legalmente.

……………………

Perdidísimo anda Víctor Quintana Silveyra, errante por el monte.

Quiere llamar la atención, para que lo vean como un auténtico adalid, pero la verdad es que causa pena ajena el gallo de Javier Corral para la candidatura de Morena en el 2021, rumbo a la gubernatura.

Quiere el actual gobernador influir en Morena para que hagan candidato a su ex secretario de Desarrollo Social, sin embargo se ve ya muy traqueteado don Víctor.

Incluso se ve con dificultad para moverse y se antoja difícil, que pudiera hacer campañas de a pie llegada alguna oportunidad.

No lo quisieron incluso como militante en dicho partido, así que por ahora su única esperanza es que AMLO toque su frente y lo nombre candidato, así nomás, aunque con eso desperdicien la oportunidad de hacer un papel más o menos decente en el proceso electoral del año entrante.

……………………

El Cuaco Lozoya de Parral sigue empecinado también en llamar la atención, por lo cual anunció que le llevará las contras al gobernador Javier Corral.

Se refirió al asunto de las multas cuando viajen en auto más de dos personas adultas en un mismo vehículo.

“Les comento que aquí en #Parral no generaremos multas por estar viajando en el vehículo particular más de dos adultos. No podemos en estos momentos dañar la economía de las familias. Los elementos de la Dirección de Vialidad estarán realizando acciones preventivas, a fin de exhortar a la población a seguir esta indicación que a todos nos ayuda. Les pido su colaboración para hacerlo juntos, evitando viajar más de dos adultos en un vehículo”, escribió.

……………………

Sigue enseñando el cobre el presidente AMLO. Ahora salió a calificar al periodismo, como si su papel fuera ese, en lugar de rendir resultados al país y unir a la población en medio de la crisis económica y de salud.

Curiosamente quien lo pone en su lugar fue el ex líder del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo.

Escribió: “Al periodismo lo debe juzgar el ciudadano, no el presidente. El periodismo es plural, porque plural es la sociedad. Cuando un periodismo no me gusta, cambio de periódico, y si me molesta lo critico; pero el Jefe de Estado, tiene la obligación de cuidarlo, no de estigmatizarlo”.

“La crítica del presidente de la República a un medio de comunicación o a un periodista, se convierte de facto en censura previa, en mordaza que violenta la libertad de expresión y la libertad de prensa y vulnera gravemente el derecho a la información de la sociedad”.