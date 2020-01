DESENTUERTOS: TEMEN JUARENSES BOMBARDEO EN FORT BLISS

*TEMEN JUARENSES BOMBARDEO EN FORT BLISS

*PREVÉN INCREMENTEN TIEMPOS DE ESPERA EN PUENTES

*‘SE ESCONDEN ASESINOS DE MORMONES EN CHIHUAHUA’

*EMILIO GARCÍA Y SU ‘RESPETO’ POR LOS CÁRTELES

Debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, algunos residentes de la frontera Juárez El paso no dejan de expresar preocupación.

Porque no solamente es la cercanía con uno de los países que participan en el problema, sino que además aquí en El Paso se encuentra Fort Bliss, uno de los cuarteles militares más importantes de aquel país.

La pregunta que regularmente se hacen en especial los juarenses, es ¿en caso de un eventual ataque con misiles a dicha base, alcanzará el impacto a Ciudad Juárez? La respuesta comúnmente es que sí.

…………………………

Así que en este último caso no ha sido la excepción y en redes sociales comenzaron a circular diversos mensajes.

Por eso el propio presidente municipal Armando Cabada salió a decir que no caigan ni propaguen campañas de pánico y especulaciones.

“En cuanto a la cercanía con El Fuerte Bliss, no hay ningún peligro inminente. Sin embargo es probable que se intensifiquen las revisiones en los cruces internacionales en estos días”, escribió en su muro el alcalde.

.

…………………………

El gobierno de Chihuahua de plano ya ni se inmuta con la masacre de las familias LeBarón y los Langford. Les dejó el paquete a los del gobierno federal.

Por su parte, la gente de la Federación, también trae su estrategia de muchas maneras mediática, porque le ha sacado jugo al tema, con la idea de que según se está haciendo justicia.

Ya hay una agenda para el próximo domingo, en la comunidad La Mora, a donde acudirá el presidente López Obrador a entrevistarse con los familiares de los muertos.

Prepararon ayer el camino, durante la reunión con la familia LeBarón, a quienes les informaron que van un total de siete personas detenidas, pero tienen identificados a por lo menos 40 agresores, la mayoría prófugos.

Julián LeBarón reiteró que “en la mañana del 4 de noviembre mi hermano (Alex) le habló al fiscal de Chihuahua (César Augusto Peniche), se le pidió ayuda a la fiscalía y ellos nunca llegaron a la escena del crimen, ni a ayudar ni a colaborar con nosotros”.

Sobre los 40 presuntos sicarios, se les explicó que todos hasta ahora son ubicados en el estado de Chihuahua.

Cabe recordar que en un principio, cuando Peniche fue entrevistado acerca de la masacre, en todo momento acusó al Cártel de Sinaloa de ser los responsables, pero sin pruebas.

El gobierno federal acusa a “La Línea” de Chihuahua.

…………………………

El ex colaborador de Genero García Luna recién encumbrado como jefe máximo de la policía estatal en Chihuahua, quiere hacerle al cauto, a la hora de referirse a los cárteles de la droga.

Les tiene mucha consideración, de tal manera que quiere tratar el tema con pincitas.

Por eso no quiere pronunciar ni sus nombres, para no cajetearla, según él, aunque no aclara cuál es el motivo de ese “respeto” que les tiene.

Emilio García Ruiz estuvo como coordinador de Investigación Técnica y Operación de la Policía Federal, así como Titular de la División de Inteligencia de la misma corporación.

Así que sabía de “pe a pa” todo el entramado del crimen organizado a nivel nacional y parte de su función sería el informarle directamente a su jefe García Luna.

Por lo anterior llama la atención que ahora niegue a su jefe directo, quien por cierto se dice que negocia con el gobierno de Estados Unidos y no se descarta que haga revelaciones sorprendentes sobre muchos funcionarios que se involucraron con los narcos en México.