DESENTUERTOS: TIRO ENTRE LOERA DE LA ROSA y CHOLO GALINDO

*TIRO ENTRE LOERA DE LA ROSA y CHOLO GALINDO

*ROMPEN EL ENCIERRO CON TAL DE PEDIR CAÍDA DE AMLO

*PAGA FUNCIONARIO ESTATAL PUBLICIDAD PARA PROMOCIONARSE

*¿ESTATEQUIETO DEL INE A REFORMA ELECTORAL DE CORRAL?

Juan Carlos Loera de la Rosa se le lanzó al “Cholo” Ramón Galindo y pidó la intervención del gobernador Javier Corral Jurado, para que lo meta al redil.

A decir del delegado federal en Chihuahua, el Subsecretario de Desarrollo Social en Juárez se brincó las trancas, al ser parte de una protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y pese a estar en un área de gobierno estatal que no debe politizarse.

<Aparte catalogó Loera de la Rosa a la caravana que se organizó contra AMLO, como “fresona”, ya que según él cuenta con el apoyo evidente de un sector económicamente acomodado.

Tras publicar el comentario, no faltó el revire de los ciudadanos, que le dijeron: ¿cuál tipo de protesta te gusta más? ¿La fresona? ¿O la del pueblo volteando camionetas? No contestó a eso, ya que no olvidará jamás cuando lo zarandearon de forma inmisericorde en Ojinaga y le prendieron fuego a su vehículo los campesinos ofendidos por la Conagua.

…………………………

A propósito de la caravana Anti-AMLO que se organizó en varias partes del país, como lo fue Ciudad Juárez, éstas atrajeron a miles de ciudadanos que dejaron el encierro, para quejarse de las políticas del gobierno federal, por lo cual pidieron su renuncia.

Ya se sabe que no va a renunciar, por lógica, pero llama la atención que aún sabiéndolo, salga tantos ciudadanos comunes, a dar una posición sobre ese tema, lo cual denota que hay una real animadversión a la forma que ha tomado el actual gobierno encabezado por muchos ex priistas, como lo es el propio AMLO.

Las conferencias mañaneras y los bots pagados en redes sociales por la 4T, no reflejan el sentir real de la mayoría de la población, la cual se empieza a manifestar poco a poco en diferentes escenarios, mientras las encuestas siguen reflejando una caída estrepitosa de la aceptación del presidente de México, que de aquí a junio del 2021, seguramente hará mella en las boletas electorales en su partido Morena.

…………………………

Pero hablando del área de Desarrollo social del Estado, el que anda como en pasarela, es el titular de dicha dependencia, Luis Aguilar.

Se siente el funcionario bordado a mano, para lo cual presume fotos al por mayor, con ropa ajustada al cuerpo, abrazando a damas por doquier.

Aparece su misma foto de perfil oficial, en publicidad pagada en facebook, para promocionarse, lo cual está tajantemente prohibido por la ley.

Habría que ver quién paga esa publicidad para promocionar su imagen y si hay alguna autoridad que esté revisando esta situación a todas luces irregular.

Se ha dicho que Aguilar buscaría algún puesto de elección popular en el 2021 y lo colocaron en un área sensible, para que lucre electoralmente.

…………………………

A ver qué implicaciones tiene en Chihuahua lo que acaba de decir el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien recordó que a menos de 90 días de que inicie el año electoral 2021, no hubo modificaciones a la ley electoral, por lo que las reglas actuales serán las mismas que se utilicen para organizar esas elecciones.

Entonces surge la pregunta: ¿esto será un ‘estate quieto’ a la reforma electoral que se busca en Chihuahua?

Acá pretenden que haya elecciones primarias, previo a la jornada electoral de junio del 2021, donde se elija a los candidatos de todos los partidos un mismo día.

Sin embargo queda la duda de si se refiere también a elecciones locales o sólo a las federales.

En 2021 se renovará la Cámara de Diputados federal, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos, donde el INE se apegará a las reglas que rigen a nuestro sistema electoral desde 2014. Así lo dijo.