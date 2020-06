Detienen por la fuerza a 8 agentes de la CES

Ciudad Juárez, Chih.- Fueron detenidos ocho elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), por presuntos delitos de privación de la libertad, robo y amenazas de muerte contra diversos ciudadanos.

Se identificó extraoficialmente a los detenidos como Cristóbal Issac A. V., Ricardo G. C., José S. L., Luis Alfredo A. C., Manuel G. C., Julián G. A., Antonio R. G. y José Luis C. C.

Los arrestos los hicieron elementos de la Policía de Investigación, en apoyo al Órgano de Control Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fueron conducidos a las celdas de la propia dependencia estatal, para ser sometidos a proceso.