Ebrard: innecesario, declarar cárteles como terrorismo, como piden LeBarón

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró innecesaria la petición de la familia LeBarón a Estados Unidos para que se catalogue a cárteles mexicanos como terroristas y dijo que el gobierno federal “de ninguna manera” permitirá intervencionismos, pues es como si México quisiera tomar acciones por los supremacistas blancos.

Recordó que existe plena coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, y anunció que como parte de estas investigaciones conjuntas se tienen importantes avances que por acuerdo de todas las partes no se pueden informar.

Sin embargo, reiteró que una nueva clasificación a terrorismo permitiría a Estados Unidos intervenir de manera directa en México y este gobierno no lo va a permitir.

“México actuaría de igual manera, no es necesario catalogar como terrorismo para que haya acciones conjuntas, sería innecesario (…) ¿Por qué digo que es inconveniente e innecesario? Porque es solicitar que haya una intervención directa de Estados Unidos.

“Sobre terrorismo tiene impacto jurídico, no creo que se necesiten adjetivos, un homicidio es un homicidio, existe un marco jurídico en Estados Unidos que si se implica como terrorismo podría actuar y México no lo permitiría”, explicó en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que para México, el actuar de los cárteles de la droga es crimen organizado porque así lo marca la legislación actual.

El funcionario informó que “se ha dado un avance relevante” en las investigaciones por el ataque armado y asesinato de tres mujeres y seis menores de la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora.

“Se ha dado un avance relevante y con base en conclusiones un buen avance la información de los avances no se puede dar a conocer hasta que no se concluya el caso y puede poner en riesgos; hay un avance considerable. Impunidad no va haber”, comentó.

Integrantes de la comunidad LeBarón enviaron una carta al gobierno de Estados Unidos en la que argumentan que “el veneno que comercializan y proporcionan cada día al pueblo estadunidense en forma de drogas ilegales; los cárteles mexicanos representan el mayor riesgo de seguridad para el pueblo estadunidense, aún más que casi todos los grupos combinados que se reconocen oficialmente como terroristas”.

“Rechazamos absolutamente la idea de que (los cárteles mexicanos) no tienen una agenda política, ya que se ha demostrado claramente que influyen en el gobierno mexicano en todos sus niveles”, puntualiza Bryan LeBarón en la carta. Acusa que el objetivo principal de los cárteles es tener suficiente poder político para poder crear un “narcoestado”, con el fin de seguir “operando sus imperios sin ninguna consecuencia o condena”.