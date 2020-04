El día que Luis Miguel cantó para Frank Sinatra

El 25 de febrero de 1995, Luis Miguel tuvo el privilegio de ser uno de los invitados especiales a la celebración del cumpleaños número 80 del legendario Frank Sinatra.

La celebración, llevada a cabo en el Auditorio Shrine, en Los Ángeles, California, reunió a personalidades como Bono, Whoopi Goldberg, Sharon Stone, Robert De Niro, Tom Selleck, Little Richard, Robert Wagner, entre otros.

Pero fue El Sol quien destacó entre la multitud al ser el único artista latinoamericano en rendir homenaje, cantando una de las letras más icónicas de Sinatra, New York New York.

Antes de dicha celebración, Luis Miguel fue elegido para grabar Come Fly With Me, una icónica canción que quedó incluida en el segundo álbum de duetos de Frank Sinatra.

Aunque compartieron un importante proyecto, la agenda de ambos intérpretes nunca coincidió, por lo que cada uno grabó su parte de forma separada.

No obstante, eso no impidió que Come Fly With Me fuera un éxito e impulsara la carrera del astro mexicano en el mercado estadounidense.

Al inicio del homenaje, Luismi interpretó CFWM con una imagen pregrabada de Sinatra proyectada en una gran pantalla.