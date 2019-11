En reunión con AMLO voy por respuestas de ataque: Adrián LeBarón

Adrián LeBarón, padre de una de las víctimas del ataque registrado en Bavispe, en los límites de Sonora y Chihuahua, aseguró que en la reunión que tendrá con el presidente Andrés Manuel López Obrador espera respuestas.

“Ojalá nos reciba, la reunión es para darnos avances de las investigaciones hasta la fecha, no se los quiso dar a nadie, que me los dé a mí para que nosotros se las demos, voy por respuestas. No tengo fe en lo que él me pueda decir. Son 21 días sin saber nada”, declaró en entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión.

LeBarón también dijo que le dolió la forma en que el Presidente rechazó recibir a Javier Sicilia, a quien consideró una abogado de las víctimas por lo que espera que en la reunión acuda el primo hermano de una de las víctimas, Julián LeBarón.

“Me ofendió la manera en que el Presidente lo quiso rechazar, para mí es un abogado, ojalá nos reciba, la reunión dijo que es para darnos avances de investigaciones. Me conformo con meter al primo hermano de Rhonita”, agregó.

Adrián LeBarón dijo que a partir de 2020 realizarán movilizaciones para exigir justicia y busca que México sienta la pérdida de su familia.

“Le quiero hacer llegar a México este dolor. Estoy aquí es por los vivos. Ahora resulta que los hombres les estamos llorando a nuestras mujeres muertas y a nuestros nietos”, expresó.

LeBarón expresó que el ataque fue perpetrado por personas que gustan del poder, que son “entrenadas para hacer el mal, buscan el terror, decir que son terrorista”.