Esta es la carta que entregó la mamá del ‘Chapo’ a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó, en la conferencia matutina de este lunes, el caso de María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien ha solicitado su ayuda para visitar a su hijo.

El mandatario confirmó un breve encuentro que tuvieron el domingo, durante su visita a Badiraguato, Sinaloa, y señaló que recibió una carta de la mamá del capo, quien se encuentra actualmente en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos.

“Las madres tienen amor especial y sublime por los hijos. (Me dijo) que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo, y me pide que la ayude en gestiones para que el Gobierno estadounidense le permita viajar para ver a su hijo, y voy a hacer el trámite”, comentó,

López Obrador señaló que la decisión dependerá del Gobierno y la embajada estadounidense, pero consideró que debería permitírsele a la señora este permiso por razones humanitarias.

En la misma conferencia, el presidente se comprometió a difundir la misiva que recibió.

CPM Carta Consuelo Loera, 30mar20 (1)