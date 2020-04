Extenderían suspensión de clases hasta 30 de mayo

Al inicio de su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se presentará un panorama general sobre la pandemia de covid-19, así como sobre las medidas que se aplicarán próximamente.

“Hoy es un día muy especial porque vamos a informar sobre el diagnóstico y las proyecciones que han hecho los especialistas acerca de la pandemia de coronavirus y vamos a poder saber todos que se ha logrado hasta ahora y qué viene y qué se espera”.

El Presidente dijo que 15 por ciento de las empresas grandes no han acatado las medidas de cuarentena; solo las empresas pequeñas son las que han parado sus actividades.

“A penas un 15 por ciento de todas las empresas, las más grandes, porque las bien portadas son las pequeñas empresas, son las que no han cumplido con las recomendaciones”.

El Presidente dijo que si hasta el momento no se han precipitado los contagios son porque la gente ha acatado las medidas de resguardo y sana distancia para evitar contagios de covid-19.

“Vamos a seguir pidiendo el apoyo de la población, porque si vamos bien es por el apoyo de la gente y ahora se va a demostrar, si hemos tenido buenos resultados hasta ahora ha sido porque la gente ha hecho caso y ha aplicado las medidas y se ha comportado de manera ejemplar, sin prohibiciones, sin uso de la fuerza, sin toque de queda.

“Nuestro pueblo ha actuado de manera responsable, a pesar del sacrificio has estado cuidadnos, cuidándonos todos y cuidando a nuestra gran nación porque no se nota actualmente, a pesar de las campañas de desprestigio, si no se tuvieran buenos resultados imaginen la mala fama de nuestro país en el extranjero”.

Regreso a clases y a las actividades productivas

El Presidente dijo que de seguir acatando las medidas de sana distancia y resguardo en los municipios en donde no hay una intensidad alta de contagios se podría regresar a las clases el 17 de mayo; en tanto, en las ciudades, en donde hay más casos, se podría regresar a la normalidad hasta el 1 de junio, sin embargo, preciso que esto es lo estimado siempre y cuando la población siga cooperando con las recomendaciones.

“En el caso de las escuelas, como es obvio, no hay regreso a clases el lunes; el regreso a clase de acuerdo a esto que se está proponiendo es el 17 de mayo en los municipios en donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios, desde luego, sí y solo sí tenemos la disciplina, si mantenemos la disciplina que hasta ahora se ha observados, si seguimos actuando como nuevos ciudadanos. A las autoridades de estos municipios, hoy se van dar a conocer los nombres de los municipios para que nos ayuden a establecer cordones sanitarios.

“El 17 de mayo en estos municipios se regresa a la normalidad con la única limitación de que los adultos mayores aún en estos municipios, las mujeres embarazadas, los enfermos de diabetes, hipertensión, tienen que seguirse cuidando.

“En el resto del país, incluye las grandes ciudades, que son las más afectadas, el reinicio de la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas será a partir del 1 de junio, siempre y cuando sigamos cumpliendo con las medidas”.