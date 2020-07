Favorece AMLO a Televisa, TV Azteca y La Jornada en publicidad oficial

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador gastó menos recursos en publicidad oficial que sus predecesores durante su primer año de gobierno. Sin embargo, las malas prácticas persisten, como concentrar el grueso de los recursos en pocos medios y la falta de transparencia para determinar cómo se asignaron, afirmó la investigadora del programa de Justicia Fiscal del centro Fundar, Paulina Castaño.

“Vemos en las cifras del primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador que el gasto publicitario bajó, pero persisten estas malas prácticas. No hay reglas claras, transparentes, idóneas para la distribución de la publicidad oficial”, dijo a La Silla Rota.

De acuerdo con el estudio ‘Primer año de gobierno de AMLO: el gasto en publicidad oficial a la baja, pero persisten las malas prácticas’, elaborado por Fundar y Artículo 19, basados en el Sistema de Comunicación Social, para el 2019 se presupuestaron 5 mil 212 millones de pesos para publicidad oficial, pero el gobierno federal solo gastó 3 mil 245 millones de pesos, distribuidos entre 564 medios de comunicación, pese a que no existe transparencia entre la penetración o circulación de los medios impresos, electrónicos o digitales y la inversión que reciben de publicidad.

CONCENTRACIÓN DE RECURSOS

De los beneficiados por esos recursos, 20 medios concentraron el gasto de 2 mil 127 millones 128 mil 596 pesos, equivalente al 66 por ciento. Pero entre Televisa, TV Azteca y La Jornada sumaron 30 por ciento del total de los recursos.

Aunque no ocurrió como con el gobierno de Peña Nieto, en el que había sobreejercicio de recursos, una parte importante del gasto de publicidad se fue a los mismos medios que recibían más recursos en el anterior sexenio: Televisa y TV Azteca en los dos primeros lugares, con 360 millones 253 mil 325.71 y 346 millones 891 mil 549.22 pesos, respectivamente.

“No hay reglas claras y el dinero se sigue yendo en su mayoría a Televisa y TV Azteca, un porcentaje del total gastado. Siguen existiendo estas malas prácticas”, explicó la especialista.

La sorpresa fue La Jornada, que en el primer año del gobierno lopezobradorista recibió 251 millones 646 mil 668.77 pesos.

“La Jornada es algo nuevo durante este gobierno, ya que en el sexenio pasado recibía muy poca publicidad”, agregó.

MALA PLANEACIÓN

Aunque destacó que en el primer año de López Obrador no hubo sobreejercicios presupuestales, los subejercicios hablan de mala planeación del uso de recursos en las dependencias.

“Que tengan sobrantes de casi 2 mil millones de pesos quiere decir que muchos medios se quedaron sin esos recursos, que a lo mejor eran necesarios para llegar a la población sin acceso a radio y televisión”.

La concentración en los mismos medios genera mucha desigualdad en la distribución, agregó. Pero además, como ocurría con el gobierno de Peña Nieto, en el primer año de López Obrador, gran parte del uso de esos recursos se concentraron en los meses de noviembre y diciembre.

“Las dependencias comenzaban a dar el dinero a los medios en noviembre y diciembre. Esto deja mucho que decir; por un lado no hay una buena planeación y programación del presupuesto y por otro lado la pregunta es ¿qué está pasando, qué están informando a la gente? ¿Por qué informan todo en noviembre y diciembre?”.

PRÁCTICAS QUE GENERAN DESIGUALDAD

Ambas prácticas, concentrar recursos en pocos medios de comunicación y gastarlos en los últimos meses del año, son situaciones que generan desigualdad y brechas muy importantes entre medios que aspiran a beneficiarse de la publicidad gubernamental, consideró Castaño.

“Preocupa que esta planeación del gasto sea tan ineficiente y aleja los contenidos publicitarios del interés general de la población. En este momento es de suma importancia que exista publicidad oficial y tenga recursos para comunicar a la ciudadanía. Qué bueno que hay disminución, que ya no son sobreejercicios y ya no son gastos millonarios de los gobiernos pasados, pero no hay reglas claras”, remarcó.

La especialista dijo que también la disminución de presupuesto ha sido acompañada de la desaparición de medios.

“Sí ha bajado el número de medios pero ya se veía venir desde que se planeó el presupuesto 2019, entonces empezaron a desaparecer medios, pequeños o independientes que dependen de la publicidad oficial. Sí se vieron muy afectados por este recorte”.

DEBE HABER TRANSPARENCIA

Aunque es claro que los recortes al presupuesto para publicidad oficial son parte de la política de austeridad del gobierno federal, que incluso el presidente había advertido sería del 50 por ciento, también el gobierno debe explicar y ser transparente al respecto porque si no va a seguir haciendo lo mismo que otros gobiernos.

“Lo que pedimos es la abrogación de la Ley federal de Comunicación Social; quedó muy mal, los legisladores no lo hicieron de manera adecuada, sino en un proceso discrecional. Fue al dedazo y lo que pedimos es que se abrogue y se generen criterios claros”.

Recordó que desde hace 10 años tanto Fundar como Artículo 19 pelean por una regulación ideal y eficiente, que permita a los medios y a los ciudadanos de a pie conocer cómo se distribuyen recursos a los medios, que provienen de los impuestos, y saber cómo se están ejerciendo.

-¿No hay criterios para saber por qué se da tal porcentaje a un medio?

– No lo hay, hay mucha discrecionalidad y opacidad en cómo se están distribuyendo los recursos. Es interesante ver que Televisa y TV Azteca son los medios que más recursos se están llevando. Quizá no se están llevando los 2 mil y 3 mil millones que se llevaban en el gobierno de Peña, se están llevando muchísimo menos, en promedio cada uno 300 millones al año, pero aún así no conocemos por qué se le está dando más a Televisa y por qué se le está dando menos a otros medios.

