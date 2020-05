FBI investiga amenaza contra Walmart de El Paso

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció este día que está alerta sobre la reciente amenaza realizada en redes sociales contra las tiendas Walmart en El Paso, por lo que emitió un comunicado a través de su cuenta de twitter.

El FBI se encuentra investigando la situación en conjunto a agencias policiacas de la ciudad, y a su vez, agradecen a la comunidad por haber hecho la denuncia correspondiente.

No se detalló el incidente al que se refiere en la publicación, pero aseguran investigarlo de una manera pertinente.

.@FBIElPaso is aware of the recent social media threat made towards local Walmart stores. We are working this matter closely w/ our law enforcement partners. Thank you to the concerned citizens of EP for reporting this threat immediately through the correct channels.#ElPasoStrong pic.twitter.com/YssjJA1g2a

— FBI El Paso (@FBIElPaso) May 9, 2020