Gana Bienestar; pierden INE, FGR…; en Presupuesto 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presupuesto de Egresos 2020 aprobado anoche da más recursos para programas sociales, pero menos a los organismos autónomos.

Los diputados reasignaron 20 mil 607 millones de pesos al proyecto enviado por el Ejecutivo federal para robustecer la operación de la Secretaría de Bienestar con ocho mil 365 millones. Así, Sembrando Vida, estrategia emblemática de este gobierno, pasó de 25 mil a 28 mil millones de pesos. La pensión para adultos mayores subió de 126 mil 650 a 129 mil 350 millones. A Hacienda también le sumaron dos mil 500 millones.

En contraste, la dependencia autónoma que más sufrió recorte sobre la propuesta original fue la FGR, con mil 500 millones de pesos menos. También el Poder Judicial tuvo una baja de mil 327 millones. Al IFT le redujeron más de 188 millones.

Los trabajos legislativos se realizaron en la Expo Santa Fe, a 18 kilómetros de la Cámara de Diputados ante el bloqueo de campesinos al recinto de San Lázaro.

El Presupuesto contempla que 13 programas sociales estén sujetos a reglas de operación para dar confianza a la sociedad sobre el uso efectivo de los recursos públicos.

“Esta Legislatura considera de vital importancia la política social implementada por el Ejecutivo. Sin embargo, se requiere conocer la efectividad de los programas sociales y el verdadero impacto que tienen en la población”, refiere el documento.

Autónomos pierden 4,182 mdp

Sesionaron en una sede alterna; dan prioridad a programas sociales.

En una sede alterna, a 18 kilómetros del Palacio Legislativo de San Lázaro que aún permanecía bloqueado, los diputados lograron aprobar ayer en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 con modificaciones que dan más recursos a secretarías como la del Bienestar, pero que disminuyen el presupuesto solicitado por los órganos autónomos como el Poder Judicial, el INE y la Fiscalía General de la República.

Al cierre de esta edición, el dictamen era discutido en lo particular por el pleno de la Cámara de Diputados en la Expo Santa Fe porque las bancadas del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron 303 reservas.

La bancada del PAN fue a la sesión de la Comisión de Presupuesto, pero no a la del pleno y envió 223 reservas; no participó en la discusión argumentando que no votaría “en lo oscurito de los ciudadanos” y en protesta de que la sesión fue en una sede alterna para evadir a manifestantes en San Lázaro que pedían recursos para el campo.

A falta de tablero electrónico, los diputados votaron a la antigua: cada uno se fue levantando de la silla que sustituyó su curul y, dando su nombre y bancada, emitieron el sentido de su voto. Con la oposición en contra, el resultado fue 321 votos a favor, 78 votos en contra y cero abstenciones.

RECORTAN A AUTÓNOMOS

En total, los diputados hicieron reasignaciones por 20 mil 607 millones de pesos al proyecto del Presupuesto enviado por el Ejecutivo federal, recortando principalmente recursos a órganos autónomos para pasarlos a los ramos administrativo.

Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, afirmó que el PEF atendió las demandas del sector educativo, de las universidades; también “se tocó a fondo el problema de los estados y los municipios para sanear sus finanzas; tocamos el punto de los pequeños agricultores para terminar con programas clientelares”.

En Ramos Autónomos se recortó 4 mil 182 millones 922.927 mil pesos de lo que habían solicitado. Por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral le disminuyeron mil 071 millones 562.96 mil pesos, para quedar en 11 mil 421 millones 793 mil 365 millones de pesos; al Instituto Federal de Telecomunicaciones, 188 millones 755 mil 976 pesos, y al Inai, 50 millones de pesos.

En tanto, el Poder Judicial tuvo una baja de su propuesta de presupuesto por un total de mil 327 millones 350.235 mil pesos, quedando en 67 mil 305 millones 117.703 pesos. De dicho monto, al Consejo de la Judicatura Federal le recortarán mil 37 millones 561.503 mil pesos, a la Suprema Corte 200 millones 591 mil pesos y al Tribunal Electoral federal 89 millones.

La dependencia que más sufrió recorte fue la Fiscalía General de la República, de mil 500 millones de pesos, para quedar en 16 mil 702 millones 187.474 mil pesos

Por otra parte, con las reasignaciones, la Secretaría del Bienestar fue una de las más beneficiadas porque los diputados le agregaron 8 mil 365 millones de pesos sobre la propuesta original, para operar el siguiente año 181 mil 457 millones de pesos.

El Programa Sembrando Vida pasó de 25 mil millones a 28 mil millones de pesos y el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de 126 mil 650 millones a 129 mil 350 millones.

Para sesionar en la sede alterna, las bancadas partieron de diversos puntos de la ciudad para confundir a los manifestantes. El grupo más grande, Morena, se dio cita en el Hotel Fiesta Americana de Reforma a las 8 de la mañana, pero después de sesionar en privado, partieron en caravana en autobuses y camionetas a las 11 horas, escoltados por una veintena de vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública.

La discusión en la Comisión de Presupuesto comenzó a las 14:00 horas y concluyó a las 19:00; el pleno inició a las 21:00 horas.

INE advierte sobre riesgos

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que éste sería el recorte presupuestal más grande de su historia, justo cuando se comienza a organizar la elección más grande de la historia en 2021, en la que se elegirán 15 gubernaturas y 29 congresos.

Añadió que podría “entrar a una zona de riesgo”, porque “se trata de organizar en 2021 una elección para permitir la recreación de la democracia y de darle elementos de identidad a millones de mexicanos”.

“La paz pública depende de que haya elecciones confiables”, señaló.

LE PONEN LUPA A 13 PROGRAMAS SOCIALES

Becas para alumnos y Sembrando Vida se sujetarán a la transparencia.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 incluye 13 programas sociales emblemáticos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que serán sujetos a reglas de operación.

La propuesta corresponde a dar resultados de las intervenciones sociales y logros obtenidos, con lo cual, se otorgará confianza a la sociedad sobre el uso efectivo de los recursos públicos.

“Esta LXIV Legislatura considera de vital importancia la política social implementada por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, se requiere conocer la efectividad de los programas sociales y el verdadero impacto que tienen en la población”, refiere el Presupuesto.

Como informó Excélsior en su edición del pasado 11 de julio, entre los 13 programas de la nueva administración sin reglas de operación, pero regidos bajo lineamientos, figuran el de Crédito Ganadero a la Palabra, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

Los programas que serán transparentados son:

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Crédito Ganadero a la Palabra, Fertilizantes, Producción para el Bienestar, Programa de Microcréditos para el Bienestar y Jóvenes Escribiendo el Futuro,

También, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa Nacional de Reconstrucción, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida y Programa de Apoyos a la Cultura.

El dictamen aprobado anoche por el pleno de la Cámara de Diputados establece que la suma de estos programas sociales corresponde conocer los aspectos en que se puedan ir mejorando y será un instrumento efectivo para transparentar los padrones.