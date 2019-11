Gana el ‘No’ al proyecto de Maru Campos en plebiscito

Chihuahua, Chih.- Los ciudadanos de Chihuahua votaron por el “no” en el plebiscito sobre el proyecto de alumbrado público “Iluminamos Chihuahua”, que buscaba concesionar la prestación del servicio.

Hasta las 22:00 horas, tiempo local, el Instituto Estatal Electoral había reportado la captura de 242 urnas electrónicas, con 18 mil 66 votos a favor y 24 mil 67 en contra.

Aunque no había concluido el conteo de los resultados preliminares, la alcaldesa de Chihuahua Maru Campos ofreció una conferencia de prensa, donde anunció que cancelaba el proyecto de alumbrado, por respeto a la decisión de los ciudadanos.

Mencionó que pese a que no participaron ni el 10 por ciento de los integrantes de la Lista Nominal de electores del municipio y no sería vinculante, es decir obligatorio aceptar sus resultados, aún así tomó la decisión de no hacerlo ya.